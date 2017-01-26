NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 26.01.17

Всё будет прозрачно: в Крыму ФНС усилит контроль за налогами участников ФЦП

Всё будет прозрачно: в Крыму ФНС усилит контроль за налогами участников ФЦП

Федеральная налоговая служба России возьмёт под пристальный контроль использование бюджетных средств, выделяемых в рамках Федеральной целевой программы в Крыму.

Как передает корреспондент РИА , усиленные меры принимаются для выявления фактов ухода от налогов компаниями-участниками программы. Чтобы сократить число неплательщиков, ФНС и дирекция по управлению ФЦП будут в оперативном режиме представлять друг другу сведенья о заключаемых контрактах и объемах финансовых средств. Также налоговые инспекторы получат доступ к информационно-аналитической системе ФЦП, где сосредоточены все данные о конкурсной документации, государственных контрактах и движении денежных средств. В ФНС уверены, что данные способы позволят увеличить контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сообщает пресс-служба крымского ведомства.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.01.17

Сотрудник администрации Феодосии задержан при получении взятки. / Госдума дала добро: участникам СЭЗ разрешили добывать в Крыму воду и грязь. / 26 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter