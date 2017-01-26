Всё будет прозрачно: в Крыму ФНС усилит контроль за налогами участников ФЦП

Публикации за 26.01.17

Федеральная налоговая служба России возьмёт под пристальный контроль использование бюджетных средств, выделяемых в рамках Федеральной целевой программы в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», усиленные меры принимаются для выявления фактов ухода от налогов компаниями-участниками программы. Чтобы сократить число неплательщиков, ФНС и дирекция по управлению ФЦП будут в оперативном режиме представлять друг другу сведенья о заключаемых контрактах и объемах финансовых средств. Также налоговые инспекторы получат доступ к информационно-аналитической системе ФЦП, где сосредоточены все данные о конкурсной документации, государственных контрактах и движении денежных средств. В ФНС уверены, что данные способы позволят увеличить контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сообщает пресс-служба крымского ведомства.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.01.17

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