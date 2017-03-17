«Тайны» крымских бизнесменов опубликуют в Интернете / Сведения о доходах и налогах предприятий начнут размещать в сети с 1 июля

Публикации за 17.03.17

Подноготная предприятий Крыма в скором времени станет достоянием общественности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», благодаря внесенным в налоговое законодательство изменениям, налоговики будут публиковать сведения о компаниях Крыма в сети.

«В этом году у нас начинается новая веха, поскольку впервые с 1 июля мы будем обнародовать в Интернете информацию об уплаченных налогах, доходах предприятия. Это должно подстегнуть налогоплательщиков, которые не хотят делиться доходами с государством», – заявил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Крыму Роман Наздрачев.

Помимо данных об уплаченных налогах и полученных доходах предприятий, желающие смогут ознакомиться и с тем, сколько сотрудников работает в компании, а также с объемом расходов.

Как уже сообщал «Новый День», для более пристального контроля за использованием бюджетных средств и выявления фактов ухода от налогов компаниями-участниками ФЦП по развитию Крыма, ФНС и дирекция по управлению федеральной целевой программы договорились об оперативном предоставлении друг другу сведений о контрактах и объеме финансов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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