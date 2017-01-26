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Крым

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Публикации за 26.01.17

ФСБ проводит в Крыму спецоперацию против «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

ФСБ проводит в Крыму спецоперацию против «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

В Бахчисарае проходит спецоперация по ликвидации ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как передает корреспондент РИА , операцию проводит ФСБ.

«В том числе проводятся досмотры и обыски в местах проживания лиц, подозреваемых в причастности к данной организации»,– цитирует РИА «Новости» главу госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова.

Напомним, летом 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассмотрение дела четырех крымских татар, обвиняемых в причастности к деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России). А в октябре под Симферополем были задержаны еще несколько человек, причастных к этой организации.

Справка «Нового Дня»:

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) – международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году в Иерусалиме Такиуддином ан-Набхани и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к «истинно исламскому образу жизни».

Жестко декларирует воссоздание халифата – теократического государства, объединяющего весь исламский мир. Спецслужбы констатируют, что организация «действует с помощью воинствующей пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям и целенаправленной работой по внесению раскола в общество». В РФ «Хизб ут-Тахрир» по решению Верховного суда признана террористической организацией и запрещена с 2003 года.

Бахчисарай, Варвара Бурлакова

Бахчисарай. Другие новости 26.01.17

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