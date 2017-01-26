В Крыму задержан адвокат меджлисовцев

Публикации за 26.01.17

В Крыму задержан адвокат Эмиль Курбединов, защищающий в судах интересы членов запрещенной в РФ организации Меджлис крымско-татарского народа и обвиняемого в экстремизме крымского журналиста Николая Семены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в офисе правозащитника прошел обыск. Операцию проводят сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД. Об этом заявил коллега Курбединова Эдем Семедляев.

Ранее стало известно, что в Бахчисарае проходит спецоперация по ликвидации ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.01.17

В керченской колонии пятеро заключённых вскрыли себе вены. / В Керчи собаки продолжают нападать на людей, а чиновники – ссылаться на отсутствие денег. / Власти Евпатории: лебедей на озере Сасык-Сиваш убили крымчане. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»