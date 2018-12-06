В Крыму повторно задержан адвокат религиозных экстремистов

Адвокат членов запрещённой в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и запрещённого в РФ «Меджлиса» Эмиль Курбединов снова задержан в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Курбединову вменяется пропаганда экстремистских организаций и публичное демонстрирование экстремистской символики.

Адвоката задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым, сообщает «Крыминформ».

По словам источника издания, Курбединов задержан по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, что предусматривает штраф до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Кроме членов упомянутых организаций, Эмиль Курбединов защищал также обвиняемого в экстремизме крымского журналиста Николая Семену.

Адвокат уже задерживался в январе 2017 года за хранение экстремистской литературы и, отбыв десятидневный арест, был отпущен на свободу.

Недавно сотрудник контролируемого «Меджлисом» украинского телеканала ATR Осман Пашаев предал гласности фамилии адвокатов, взявшихся защищать украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Как минимум, пятеро уже выступали защитниками в делах экстремистских религиозных организаций

Среди них был назван и Эмиль Курбединов.

Эксперты задались вопросом, кто оплачивает гонорары адвокатов украинских военнослужащих.

«На вопрос: кто заключил договоры на защиту? Отвечают: Родственники. Наверное, по скайпу или голубем из Одессы. Теперь точно сядут», – резюмировал спецкор НТВ в Крыму Олег Крючков.

«Вот и складывается пазл. Понятно, почему меджлис так активно взялся поддерживать нарушителей, что даже акцию у суда проводят, общественников нагнали. Меджлис ничего бесплатно не делает», – комментировал Telegram-канал Крыминформа.

В свою очередь, Эмиль Курбединов пожаловался, что журналисты «подрывают его деловую репутацию».

«Российские журналисты начали активно обсуждать адвокатов, защищающих Украинских моряков, в контексте, подрывающем деловую репутацию адвокатов! Думаю, мы с коллегами соберёмся и обсудим подачу коллективного иска против таких СМИ – о защите деловой репутации», – грозил Курбединов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.12.18

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