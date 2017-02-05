В Крыму отпущен на свободу адвокат меджлиса – отсидел своё

Публикации за 05.02.17

Адвокат членов запрещённой в России организации «междлис крымско-татарского народа» Эмиль Курбединов отбыл десятидневный срок административного ареста за хранение экстремистской литературы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об освобождении Курбединова сегодня первыми сообщили пользователи в соцсетях.

В Москве прокомментировали обстоятельства выхода на свободу адвоката, представляющего интересы запрещённой оранизации.

«По истечении десяти суток Курбединов сегодня освобожден из-под ареста, который наложен в рамках закона за хранение экстремисткой символики «Хизб ут-Тахрир», – цитируют «РИА Новости» депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Бальбек подчеркнул, что Курбединов отбыл свой срок в соответствии с российским законодательством, а не в связи с якобы преследованиями по политическим или национальным мотивам, как пытались подать это дело украинские политики и СМИ.

«У нас правовое государство, в котором нет избирательности. Каждый, кто нарушил закон, обязан понести соразмерное наказание», – резюмировал депутат Госдумы .

Симферополь, Валентин Карамазов

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