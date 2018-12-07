В Симферополе адвокату Курбединову влепили срок за распространение запрещённого контента

Киевский райсуд Симферополя вынес приговор адвокату Эмилю Курбединову, защищавшему членов запрещённых религиозных организаций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», судья Антон Цыкуренко назначил Курбединову арест сроком на пять суток.

«Вина Курбединова подтверждается материалами дела об административном правонарушении. Судом установлено, что Курбединов разместил в свободном доступе символику запрещённой (в РФ) террористической организации «Хизб-ут Тахрир», – огласил вердикт судья.

Сообщается, что Курбединов защищался в суде большой командой – он сам и ещё 12 адвокатов и гражданских защитников.

Подавались десятки ходатайств и заявлялось несколько отводов судье. В результате заседание, начавшееся вчера, затянулось на несколько часов и было перенесено на сегодня.

Как сообщал «Новый День», адвоката задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым.

Кроме членов экстремистских религиозных организаций, Эмиль Курбединов защищал также обвиняемого в экстремизме крымского журналиста Николая Семену.

Адвокат уже задерживался в январе 2017 года за хранение экстремистской литературы и, отбыв десятидневный арест, был отпущен на свободу.

Недавно сотрудник контролируемого запрещённым в РФ «Меджлисом» украинского телеканала ATR Осман Пашаев предал гласности фамилии адвокатов, взявшихся защищать украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Как минимум, пятеро уже выступали защитниками в делах экстремистских религиозных организаций.

Среди них был назван и Эмиль Курбединов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.12.18

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