Памятник Примирения в Крыму может стать новым «камнем преткновения» между «красными» и «белыми» / Мнения экспертов

Публикации за 26.01.17

Памятник Примирения, который запланировали установить в районе Крымского моста к 100-летию Октябрьской революции, не сможет повлиять на реальное достижение согласия между сторонниками и противниками революции. Об этом РИА «Новый День» заявил первый секретарь Крымского республиканского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач.

«Не надо крымским деятелям какие-то примиренческие акции пытаться делать, потому что все выйдет с точностью наоборот. Надо всем достойно отнестись к своей истории, к заслугам. Надо понять, что такое революция, почему она возникла, как она прошла, что за борьба, каков результат этой революции», – считает Леонид Грач.

По мнению политика, саму позицию нынешней власти России относительно революции можно охарактеризовать как попытку «усидеть на двух стульях». Грач возмущен тем, что для обсуждения на федеральном уровне программы запланированных мероприятий, посвященных столетию революции, не только не пригласили представителей политических сил, но и на самих подобных встречах звучали высказывания, отнюдь не соответствующие понятию «примирение».

«Представители Романовых считают, что кто-то перед ними должен покаяться, извиниться и так далее. Так что это за платформа для примирения? Кто же мы такие, что прячемся от революции, не называем вещи своими именами? Почему не берем пример с французов? Надо, как они, свою революцию помнить и праздновать каждый год», – считает Леонид Грач.

Политик рассказал, что сам пытался реализовать подобный проект в Ялте еще в 1993 году, однако понял, что данная идея не принесет никакой фактической пользы.

О том, что идея установки памятника не нова, заявил и член Общественной палаты Крыма, директор Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин. По его словам, ранее предлагали разместить такой монумент в Севастополе и в Керчи.

Перед тем, как дать окончательное «добро» на установку памятника в Крыму, властям республики стоит провести общественные слушания, считает Мальгин.

«Чтобы ситуация не приобрела какого-то абсурдного характера нужно общественное обсуждение этого вопроса. Проведение слушаний, причем, реальных. Если по поводу этого памятника сегодня будет общественный консенсус, это будет означать, что он состоялся и в исторической перспективе. Если такого консенсуса не будет, то памятник не достигнет своей цели», – пояснил РИА «Новый День» Андрей Мальгин.

Было бы символичным, добавляет директор музея, перенести дату установки памятника Примирения и приурочить ее к столетию исхода Белой гвардии: «Революция не началась в Крыму. Эти события закончились здесь, в 1920 году, исходом армии Врангеля и ее сторонников. Мне кажется, что было бы разумно, начиная с 2017 года, прийти к некоему примиряющему осмыслению этих событий, чтобы увековечить столетие исхода и окончания гражданской войны. Это было бы достаточно логично», – сказал Андрей Мальгин.

Напомним, в ноябре 2015 года идею установить памятник Примирения озвучил заместитель председателя Международного совета российских соотечественников князь Никита Лобанов-Ростовский. Поддержку проекту высказали патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин. Установкой памятника и реализацией проекта занимается Российское военно-историческое общество.

Любопытно, что в январе 2016 года министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов представил проект 75-метровой стелы для возможной установки в районе Крымского моста со стороны Керчи. Монумент должен был олицетворять объединение Крыма и России и выглядеть так:

Двуглавый орел – символ Российской Федерации – скрепляет крымский и кубанский берега, а внизу, в тени крыльев орла, расположился грифон – символ Крыма

Однако, по словам главы администрации Владимира Подлипенцева, в Керчи об этой инициативе ничего не знают: намеченный для установки памятник Примирения – пока единственный известный руководству Керчи официальный проект с возведением какого-либо монумента в районе Крымского моста.

«Нам скинули эскиз памятника и обратились с просьбой выделить для него земельный участок, чем наша администрация и занимается. Сейчас предстоит процесс постановки участка на кадастр, это не займет много времени», – рассказал РИА «Новый День» Владимир Подлипенцев.

Эскиз памятника пока никому не показывают.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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