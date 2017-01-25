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Крым

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Публикации за 25.01.17

Памятник Примирения «согнал» 75-метрового орла с Керченского моста

Памятник Примирения «согнал» 75-метрового орла с Керченского моста

Керчь определила место под установку будущего памятника Примирения – символа исхода Белой гвардии, и, одновременно, возвращения Крыма. Закладка монумента обещает стать главным событием к 100-летию Октябрьской революции в календаре Российского военно-исторического общества.

Как передает корреспондент РИА , исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов сообщил, что место для установки памятника власти Керчи определили только на этой неделе. «На один и тот же участок земли претендовало несколько памятников, подтверждение получили на этой неделе окончательное и официальное, – отметил он. – Это буквально 250-300 метров от моста». Изготовлением монумента займется авторский коллектив под руководством народного художника России Андрея Ковальчука. «В самое ближайшее время представим доработанный внешний вид этого памятника», – заверил Кононов.

Как оказалось, в Российском военно-историческом обществе не знают о планах крымского минстроя установить у моста через Керченский пролив 75-метровую стелу в виде двуглавого орла с грифоном, олицетворяющую соединение российского и крымского берегов. Однако памятник Примирения, среди всех своих смыслов, представляет и «символ единства России с Крымом». «Сложно комментировать, у нас нет информации о 75-метровой стеле, может это одно и тоже?» – предположил Кононов.

Несмотря на представление памятника, как основного мероприятия к 100-летию революции, планов открыть его к 7 ноября нет. Скорее всего, на месте будущего монумента установят закладной камень, а сам памятник появится уже к 100-летию исхода Белой гвардии из Крыма.

Напомним, в начале 2016 года министр строительства Крыма Сергей Кононов презентовал проект стелы, которая, возможно, украсит Керченский мост с крымской стороны – сооружение высотой около 75 метров, олицетворяющее объединение российского и крымского берегов: двуглавый орел – символ Российской Федерации, который скрепляет эти два берега, внизу, в тени крыльев орла, выходит грифон – символ Крыма.

Симферополь, Глеб Заскоков

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