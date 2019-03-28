Столичные дизайнеры подготовили три версии монументальных ворот на въезде в Крым

Архитекторы из Санкт-Петербурга и Москвы представили крымским властям три варианта постройки въездных ворот на полуостров со стороны Тамани.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.

«Уже есть три варианта оформления въездных ворот. Конкурса еще не было, просто была задана такая тема, и архитекторы из Петербурга и Москвы уже представили свои эскизные предложения. Пока эти варианты находятся в стадии обсуждения», – цитирует Соловьёву РИА Новости.

Однако, по её словам, в правительстве Крыма пока нет понимания, за счёт каких средств и в рамках какой программы предполагается реализовывать данный проект.

«Мы хотим понять, за счет каких средств будет это все возводиться. Данные проектные предложения недешевые. Они связаны с монументальной скульптурой, с немалыми вложениями. Поэтому эта тема пока обсуждается на уровне Архитектурно-градостроительного совета Крыма, в Минстрое. Далее мы будем выходить с этой темой к главе Республики. Пока нет понимания по финансированию для воплощения этих въездных ворот», – подчеркнула главный архитектор Крыма.

Напомним, в начале 2016 года министр строительства Крыма Сергей Кононов презентовал проект стелы, которая должна была украсить Керченский мост с крымской стороны – сооружение высотой около 75 метров, олицетворяющее объединение российского и крымского берегов: двуглавый орел – символ Российской Федерации, который скрепляет эти два берега, внизу, в тени крыльев орла, выходит грифон – символ Крыма.

Позже Российское военно-историческое общество намеревалось к 100-летию Октябрьской революции установить в Керчи «в 200-300 метрах от моста» монумент Примирения – символа исхода Белой гвардии и, одновременно, возвращения Крыма.

Сейчас об этих проектах в Крыму уже мало кто помнит.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.03.19

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