Севастополец просидит 10 лет в тюрьме за попытку изнасилования в пещере

Публикации за 26.01.17

В Севастополе 27-летний местный житель пошёл под суд за попытку изнасилования несовершеннолетней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле прошлого года мужчина напал на улице на 17-летнюю соседку, которая шла на работу, и силой затащил её в пещеру в обрыве между улицей Пластунской и Лабораторным шоссе. Избивая и угрожая убийством, злоумышленник попытался изнасиловать девушку. Однако ей удалось вырваться, добежать до трассы и обратиться за помощью к прохожим.

Суд признал севастопольца виновным. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 2 года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.01.17

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