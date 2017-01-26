Минтранс Крыма запретил ездить через Ай-Петри до весны / Предприниматели: «У нас всё схвачено»

Публикации за 26.01.17

Министерство транспорта Крыма до весны закрыло движение всех без исключения транспортных средств по автодороге Бахчисарай – Ялта через Ай-Петри: «В период с 26 января 2017 года по 1 апреля 2017 года на участке автомобильной дороги 35К-020 Бахчисарай-Ялта км 25 – км 65 временно прекращается движение всех механических транспортных средств», – говорится в официальном сообщении ведомства. Предприниматели, организовавшие бизнес по доставке туристов на плато, нисколько не расстроились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально дорога на Ай-Петри закрыта давно, с двух сторон выставлены круглосуточные посты ДПС. В Минтрансе поясняют, что данные меры приняты для безопасности туристов: сход лавин и нехватка техники для ликвидации последствий сделали невозможным своевременную обработку противогололёдными материалами проезжей части дороги. Однако, несмотря на все запреты, добраться на Ай-Петри по-прежнему возможно: ближайший выезд в пятницу. И если ранее доставкой туристов занимались одна – две компании, то на сегодняшний день, судя по разнообразию объявлений о трансфере, количество предпринимателей значительно выросло. Одни доставляют на внедорожниках, другие на микроавтобусах, хотя цена доставки у всех одинаковая: туда и обратно – 1 тысяча рублей.

Помимо услуг трансфера, можно забронировать номер в мини-гостинице, причем, количество проживающих в номере не ограничено. «У нас всё есть при желании», – сообщил собеседник РИА «Новый День» и добавил, что на личном транспорте на гору подняться невозможно: «Там пост ГАИ стоит, а у нас всё схвачено, всё решено».

В Минтрансе отметили, что трансфер на Ай-Петри можно квалифицировать, как въезд под запрещающий знак. А в ГИБДД Крыма информацию о правонарушителях РИА «Новый День» предоставлять отказались, прикрывшись бюрократической уловкой: «Присылайте официальный запрос».

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 26.01.17

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