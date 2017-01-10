Кто сказал, что сезон сорван? Ай-Петри открыт – были бы желание и деньги

Публикации за 10.01.17

Предприимчивые крымчане организовали бизнес по доставке туристов на Ай-Петри.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», несмотря на то, что горная трасса закрыта и посты ДПС дежурят круглосуточно, крымчане всё же прорываются на гору как со стороны Ялты, так и со стороны Бахчисарая. Мало того, некоторые даже умудрились поставить перевозку туристов на поток: любителей горнолыжных забав привозят на гору с комфортом – на внедорожниках и микроавтобусах.

Желающие добраться на Ай-Петри могут без особого труда найти контакты перевозчика в социальных сетях. Отправляется комфортабельный транспорт ежедневно из Ялты. Правда, записываться нужно заранее. Например, на ближайшую субботу все места уже раскуплены. Но в будние дни спрос не такой высокий, записаться можно даже на завтра. «Доставляем прямо на вершину. Утром вас подняли, вечером забрали обратно. Это будет стоить 500 рублей туда и 500 обратно», – сообщил собеседник агентства «Новый День». Организаторы трансфера не скрывают, что на самом деле трасса закрыта. При этом, как именно «пробираются» перевозчики через посты ДПС выяснить не удалось: «У нас другие ходы. Неважно как, но мы доберемся».

В доказательство того, что туристы попадают в пункт назначения, в группе предпринимателя имеется множество фото и видео подтверждений.

Напомним, в середине декабря из-за опасности схода лавин госавтоинспекция закрыла трассы, ведущие на Ай-Петри как со стороны Ялты, так и со стороны Бахчисарая. Крымчане пожаловались главе Крыма Сергею Аксенову на невозможность попасть на Ай-Петри, однако трассу так и не открыли, но оказывается не для всех.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 10.01.17

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