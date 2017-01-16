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Крым

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Публикации за 16.01.17

На «закрытом» Ай-Петри придумали новое развлечение для туристов (ФОТО)
Фото Сергея Титова

На «закрытом» Ай-Петри придумали новое развлечение для туристов (ФОТО)

На популярном в Крыму плато Ай-Петри появилось новое развлечение.

Как передает корреспондент агентства , пока в министерстве курортов заявляют, что Крым не имеет шансов создать горнолыжный курорт, на плато Ай-Петри появилась новая услуга – катание в собачьей упряжке. Услуга дорогая¸ но спросом пользуется.

Новый День: На ''закрытом'' Ай-Петри придумали новое развлечение для туристов (ФОТО)

Пользователи соцсетей отмечают, что аналогичные «забавы» популярны на севере России и в Финляндии.

Фотографии Сергея Титова
Фотографии Сергея Титова

«Посмотрел на фото и сначала подумал, что Финляндия, ну, или наш север. Ан нет: знакомые пейзажи – это Ай-Петри», – пишет житель полуострова.

Напомним, несмотря на то, что официально дорога на Ай-Петри закрыта, предприимчивые крымчане организовали бизнес по доставке туристов на гору. Ежедневно любителей горнолыжных забав «тайными тропами», обходя посты ДПС, привозят на Ай-Петри на внедорожниках и микроавтобусах.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 16.01.17

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