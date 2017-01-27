Циничная реконструкция: руководство «Артека» разрушает мусульманское кладбище ради расширения (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

Расширение МДЦ «Артек» грозит обернуться уничтожением старого мусульманского кладбища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетелями расчистки территории кладбища под новое строительство стали местные жители.

Работы начались 26 января. По словам общественников, сейчас на месте «тотально уничтожаются деревья, вырываются с корнями пни».

«По сведениям ученого Наталии Макарухиной, живущей в Санкт-Петербурге, но пишущей о ее родном Гурзуфе, захоронения на кладбище продолжались до середины XXвека. Когда я был маленький, совершенно точно там были могильные плиты с арабской вязью – лично это видел», – рассказал РИА «Новый День» сопредседатель общественного движения «Крым-наш» Игорь Барышников.

После начала работ местные жители сразу же поспешили обратиться к властям. Один из ялтинских общественников Сергей Сардыко обратился в Комитет по охране культурного наследия Крыма, однако чиновники не предоставили однозначного ответа и пояснения, является ли данное мусульманское кладбище объектом, подлежащим сохранению, и имеет ли оно какую-либо историческую ценность.

«Уничтожать кладбище – как минимум глупо. «Артек» подставляет не только свое предприятие. Возможный скандал может повлиять и на Крым, и на всю Россию», – заключает Игорь Барышников, говоря, что этой темой уже заинтересовались и представители мусульманской общественности.

По слухам, озвученным местным жителям строителями, на месте кладбища планируется построить новый корпус лагеря «Солнечный». По другой информации общественников, здесь также могут расположиться коттеджи для «спонсоров и гостей «Артека».

Как уже сообщал «Новый День», жители Гурзуфа уже несколько лет заявляют об ущемлении своих прав из-за масштабной реконструкции МДЦ «Артек». Они настаивают на том, что ряд земельных участков были переданы центру незаконно. Также их возмущает и передача «Артеку» пляжей, в том числе известных «Гуровских камней», из-за чего жители Гурзуфа лишились возможности привычного быстрого выхода к морю.

Ранее руководство международного детского центра Артек «пустило под ковш» историческое здание, расположенное на территории лагеря «Кипарисный».



Руководство «Артека» расчищает территорию мусульманского кладбища для последующего строительства.

Впереди – кипарисы, отделяющие кладбище от лагеря «Кипарисного».

Краснокнижные дрова. «Артек» уничтожает заросли туполистной фисташки.

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 27.01.17

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