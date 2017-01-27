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Крым

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Публикации за 27.01.17

Циничная реконструкция: руководство «Артека» разрушает мусульманское кладбище ради расширения (ФОТО)

Циничная реконструкция: руководство «Артека» разрушает мусульманское кладбище ради расширения (ФОТО)

Расширение МДЦ «Артек» грозит обернуться уничтожением старого мусульманского кладбища.

Как передает корреспондент РИА , свидетелями расчистки территории кладбища под новое строительство стали местные жители.

Работы начались 26 января. По словам общественников, сейчас на месте «тотально уничтожаются деревья, вырываются с корнями пни».

«По сведениям ученого Наталии Макарухиной, живущей в Санкт-Петербурге, но пишущей о ее родном Гурзуфе, захоронения на кладбище продолжались до середины XXвека. Когда я был маленький, совершенно точно там были могильные плиты с арабской вязью – лично это видел», – рассказал РИА «Новый День» сопредседатель общественного движения «Крым-наш» Игорь Барышников.

После начала работ местные жители сразу же поспешили обратиться к властям. Один из ялтинских общественников Сергей Сардыко обратился в Комитет по охране культурного наследия Крыма, однако чиновники не предоставили однозначного ответа и пояснения, является ли данное мусульманское кладбище объектом, подлежащим сохранению, и имеет ли оно какую-либо историческую ценность.

«Уничтожать кладбище – как минимум глупо. «Артек» подставляет не только свое предприятие. Возможный скандал может повлиять и на Крым, и на всю Россию», – заключает Игорь Барышников, говоря, что этой темой уже заинтересовались и представители мусульманской общественности.

По слухам, озвученным местным жителям строителями, на месте кладбища планируется построить новый корпус лагеря «Солнечный». По другой информации общественников, здесь также могут расположиться коттеджи для «спонсоров и гостей «Артека».

Как уже сообщал , жители Гурзуфа уже несколько лет заявляют об ущемлении своих прав из-за масштабной реконструкции МДЦ «Артек». Они настаивают на том, что. Также их возмущает и передача «Артеку» пляжей, в том числе известных «Гуровских камней», из-за чего жители Гурзуфа лишились возможности привычного быстрого выхода к морю.

Ранее руководство международного детского центра Артек «пустило под ковш» .

Новый День: Циничная реконструкция: руководство ''Артека'' разрушает мусульманское кладбище ради расширения


Руководство «Артека» расчищает территорию мусульманского кладбища для последующего строительства.
Впереди – кипарисы, отделяющие кладбище от лагеря «Кипарисного».

Новый День: Циничная реконструкция: руководство ''Артека'' разрушает мусульманское кладбище ради расширения

Краснокнижные дрова. «Артек» уничтожает заросли туполистной фисташки.

Новый День: Циничная реконструкция: руководство ''Артека'' разрушает мусульманское кладбище ради расширения
Новый День: Циничная реконструкция: руководство ''Артека'' разрушает мусульманское кладбище ради расширения

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 27.01.17

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