Сумасшедший аппетит: вице-премьер РФ Голодец захапала легендарные крымские Адалары / И Аю-Даг в придачу

Публикации за 06.03.17

Крымские общественники бьют тревогу – запрет правительства России на приближение к ряду достопримечательностей Гурзуфа причиняет серьезные неудобства местным жителям и грозит сорвать курортный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди объектов к которым нельзя приближаться – скалистые острова Адалары. Также перекрыт доступ к гроту Пушкина, запрещена высадка с моря на гору Аю-Даг, на территории которой, по информации местных жителей, уже появились таблички с соответствующими оповещениями.

По словам сопредседателя общественного движения «Крым – наш» Игоря Барышникова, за соответствующим запретом правительства России, официально оформленным в виде одного из нормативно правовых актов Минтранса РФ, стоит поручение вице-премьера Ольги Голодец.

В качестве подтверждения Игорь Барышников предоставил РИА «Новый День» письмо Министерства транспорта России, за подписью директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Виталия Клюева. Это ответ на обращение инициативной группы жителей Гурзуфа в прокуратуру. Документ, озаглавленный «Об установлении запретного для плавания района в зоне Международного центра «Артек» и датированный 30 сентября 2016 года, содержит ссылку на положение Минтранса, согласно которому ведомство может устанавливать запретные для плавания районы. В случае с Гурзуфом, в Минтрансе руководствовались «командой» вице-премьера Голодец – «в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности».

Как пояснил Игорь Барышников, запрет вступил в силу с 1 января 2017 года, хотя о планах по его введению общественников Гурзуфа чиновники предупреждали уже давно. Требование отменить такое решение правительства также вошло в качестве одного из пунктов резолюции участников митинга «против уничтожения курорта», который прошел в Ялте 22 января.

«Экскурсионные катера теперь не смогут между Адаларов проплывать, как это было всегда, и при Советском Союзе, и при Украине. Это совершенно беспрецедентный запрет. При СССР Адалары хоть и считались погранзоной, которая была четко определена и конкретно охранялась, могу привести такой случай из практики: у моего дяди была лодка, он звонил на погранзаставу и ему давали разрешение – мы спокойно к Адаларам подплывали. Сейчас это невозможно», – пояснил общественник. Он назвал «бредом» предположение, что «люди, которые хотят высадиться на Адаларах», могут каким-то образом «повлиять на безопасность детей».

Как уточнил Игорь Барышников, по его информации, речь идет не о полном запрете на плавание, а о передаче контрольных функций в этой части «Артеку», который и будет решать – кому можно приближаться к определенным объектам, а кому – нет.

«Артек» берет на себя функции распределения еще и туристических потоков, не «артековских». То есть здесь, на месте, «Артек» – и царь, и бог, получается. И говорит – сюда ходим, сюда не ходим, сюда плаваем, сюда не плаваем, а это сносим».

Как уже сообщал «Новый День», жители Гурзуфа уже несколько лет заявляют об ущемлении своих прав из-за масштабной реконструкции МДЦ «Артек». Они настаивают на том, что ряд земельных участков были переданы центру незаконно. Возмущает их и передача «Артеку» пляжей, в том числе известных «Гуровских камней», из-за чего жители Гурзуфа лишились возможности привычного быстрого выхода к морю. Ранее руководство международного детского центра Артек «пустило под ковш» историческое здание, расположенное на территории лагеря «Кипарисный».

Суды становятся на сторону «Артека», а МДЦ постепенно «откусывает» от общественных территорий участок за участком.

«Гуровку отхапали – народ стерпел, теперь вот это. Кто теперь вообще поедет в Гурзуф? Цены космические, но на все это ты можешь тупо полюбоваться с берега городского пляжа и покупаться в мочекале на нем же. Даже катамаранам на Адаларах высадку запретили, – возмущаются жители Гурзуфа. – Если учитывать, что на городские пляжи мы почти не ходим, рыбу ловим и отдыхаем только на Мишке, надо продавать лодку, дом и валить к чертовой матери».

Кстати, пока дома в Гурзуфе – самые дорогие в Крыму, но, похоже, скоро жилье здесь резко подешевеет.

Ялта, Леонид Маковецкий

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