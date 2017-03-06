Ялта бьет рекорды по стоимости индивидуального жилья / И это дома еще подешевели

Публикации за 06.03.17

В Крыму продолжает дешеветь недвижимость: за год индивидуальные дома подешевели на 2,2%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в низком и среднем ценовом диапазоне чемпионом по стоимости оказался Гурзуф, где за частный дом придется заплатить в среднем 17 млн 200 тыс рублей. На втором месте Ялта, где за домовладение просят 16,5 млн, на третьем – Гаспра, где покупка дома обойдется в 15,5 млн.

Еще один населенный пункт Большой Ялты – Алупка – закрепился на четвертой позиции со средней стоимостью предложения 14 млн 400 тыс рублей. А замыкает пятерку самых дорогих территорий Крыма по стоимости индивидуального жилья Судак: средний ценник – 13,7 млн. Отметим, в соседнем Краснодарском крае, по оценке портала «Мир квартир», самые дорогие дома в низком и среднем ценовом диапазоне зафиксированы в Сочи – чуть более 14 млн рублей.

Самым недорогим курортом Крыма по стоимости домовладения оказалась Керчь, где за дом в среднем просят 5,1 млн. Примерно столько же стоит дом в Бахчисарае. Чуть дороже в Евпатории: средняя стоимость лота составляет 5,9 тыс рублей. За дом в Феодосии попросят 6,5 рублей, в Саках – от 7 млн.

В целом, из 15 исследуемых курортных населенных пунктов рост цен отмечен только в трех: в Симеизе (+1,6%), Гурзуфе (+1,1%) и Евпатории (+0,5%). При этом цифры прироста столь малы, что вполне могут оказаться статистической погрешностью.

«В 2016 году рост цен на недвижимость в Крыму остановился вследствие целого ряда факторов, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Сюда относится непростая экономическая ситуация по стране в целом, неоднозначный политический статус региона, правовая неопределенность крымских объектов и сложности с оформлением собственности, а также инфраструктура, которая оставляет желать лучшего. В связи с этим предложение превысило спрос. Не последним фактором стало и удешевление доллара, к которому продавцы до сих пор привязывают цены».

Наибольшее падение цены отмечено в Ялте (-5%), Севастополе (-4,8%) и Симферополе (-4,7%).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.03.17

Украинцы пытались переправить в Крым нелегальную партию зубных имплантов. / Ужасы севастопольской медицины: врач сломал роженице ребро и травмировал новорожденного. / Страсть к iPhone наказуема: иностранец может на пять лет «загреметь» в севастопольскую тюрьму. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»