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Крым

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Публикации за 27.01.17

Стали известны причины аварии с затонувшим краном в Крыму

Стали известны причины аварии с затонувшим краном в Крыму

В Федеральной службе по надзору в сфере транспорта озвучили причины аварии с затонувшим недалеко от Ялты в октябре 2016 года плавучим краном «АСПТР-1».

Как передает корреспондент РИА , основные претензии членов комиссии Ространснадзора обращены непосредственно к судовладельцу.

Расследование показало, что кран начал терять устойчивость после поступления воды во внутренние помещения. Плавсредство буксировали с поднятой стрелой, затопленными отсеками и повреждениями, которые не обеспечивали безопасность экипажа.

Судовладелец, по информации ведомства, решил буксировать кран без проведения очередного освидетельствования Российским Речным Реестром. Не было ни конвертовки крана, ни акта о его готовности к буксировке.

Примечательно и то, что само решение о буксировке было принято без банального учета прогноза погоды.

Как сообщал , авария произошла 12 октября, 5 из 8 человек экипажа удалось спасти. Остальные до сих пор числятся без вести пропавшими – их не удалось найти даже во время спецопераций МЧС. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело, и задержал главу филиала Морспасслужбы.

Москва, Леонид Маковецкий

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