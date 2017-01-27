В Крыму шокированы «скидкой» для мэра Ялты на проживание в государственном санатории

Публикации за 27.01.17

Пока крымские отельеры поднимают цены, пытаясь выжать из туристов последние соки, местные чиновники за сущие копейки располагаются в самых «кошерных местах» с видом на самые раскрученные достопримечательности полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские общественники выяснили, сколько платит глава администрации Ялты Андрей Ростенко за проживание в одном из корпусов государственного санатория «Жемчужина» с видом на «Ласточкино гнездо»: около 29 тысяч рублей в месяц. Соответствующую информацию, полученную из прокуратуры, опубликовал в Facebook общественник Александр Талипов.

«По данным прокуратуры, с 1 июня 2015 года и по настоящее время, а это 20 месяцев, Ростенко заплатил 518 тысяч рублей. Даже если взять самую минимальную цену за номер в сутки в санатории в 2300 рублей (в санатории «Жемчужина» так, согласно прайсу 2017 года, стоит самое дешевое койко-место в несезон – прим. НД), это почти 7 тысяч в сутки (мэр Ялты занимает 3 помещения – прим. НД) или около 210 тысяч в месяц. Интересно, каким образом и за какие заслуги можно получить такую скидку на проживание?», – написал Талипов.

Кстати, общественник подчеркивает, что надзорное ведомство так и не предоставило ему информацию касательно того, кто проживает в других помещениях корпуса и какие суммы они за это отдают.

По данным СМИ, Андрей Ростенко с семьей расположился в корпусе так называемой генеральской дачи, в советское время ставшей одним из излюбленных мест для отдыха командующего Объединенными вооруженными силами Организации Варшавского Договора генерала Якубовского. Территория корпуса является закрытой, организован отдельный пляж.

Примечательно, что ранее сам глава администрации отказался называть журналистам точную сумму, в которую ему обходится жилье в «Жемчужине», ограничившись фразой «я плачу за проживание и за коммунальные услуги».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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