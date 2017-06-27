Мэра Ялты выселили из «генеральской виллы» на территории госсанатория

Мэр Ялты Андрей Ростенко покинул виллу на территории государственного санатория – под давлением общественности и закона.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», градоначальник использовал элитную недвижимость практически бесплатно – по заниженной стоимости на правах служебного жилья.

В конце 2014 года Ростенко заключил с директором предприятия «Солнечная Таврика», в структуру которого входит санаторий «Жемчужина», договор аренды и въехал с семьёй в роскошный дом под названием «генеральская вилла». Оплата была установлена 29 тысяч рублей в месяц. Такая цена соответствует аренде однокомнатной квартиры в Ялте с минимальным ремонтом, но никак не элитной вилле. Причём, как выяснилось, мэр даже не платил за коммунальные услуги – после его отъезда обнаружились долги.

Мэр Ялты объяснял, что качественное жильё ему, как и вообще госслужащим, необходимо по причине тяжёлой работы. Он сказал, что у него должен быть «эффективный функционал».

Ялтинские общественники, возмущённые откровенным использованием Ростенко своего служебного положения, обратились в правоохранительные органы ещё 9 месяцев назад. Сегодня получено подтверждение от Минкурортов Крыма, что Андрей Ростенко с семьёй покинули помещение.

А полиция в ближайшее время проверит законность договора аренды между мэром Ялты и директором ГУП РК «Солнечная Таврика».

Ялта, Лена Данилова

Ялта. Другие новости 27.06.17

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