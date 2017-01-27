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Крым

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Публикации за 27.01.17

Крым намерен взимать курортный сбор лишь несколько месяцев в году

Крым намерен взимать курортный сбор лишь несколько месяцев в году

Крым будет настаивать на фиксированной сумме курортного сбора в размере 200 руб с одного туриста в год. Причем только в период активного сезона – с мая по сентябрь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня сообщил министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий. «Наша совместная с Краснодарским краем принципиальная позиция – единоразовый платеж, который должен взиматься раз в год вне зависимости от количества визитов», –подчеркнул он.

Второй принципиальный момент, по словам министра, – взимание турсбора исключительно в период активного сезона, чтобы увеличить турпоток в межсезонье. «По сумме были предложения и 50 руб, было и до 300 руб, но последние переговоры убедили, что этот платеж может быть 200 руб», – уточнил Стрельбицкий.

Предложения установить сумму сбора в зависимости от количества ночевок, минкурортов Крыма считает нецелесообразным. По словам министра, в Крыму была практика взимания рекреационного сбора фиксированным платежом, и ежегодно суммы поступлений составляли 18-20 млн в пересчете на рубли. Введение туристического сбора, привязанного к количеству ночевок, кроме «головной боли отельерам и органам власти», никаких результатов не принесло.

«Необходимо определить целевое расходование средств, и наша позиция в Крыму такая – если данный сбор будет введен, то средства должны пойти на обустройство пляжных территорий», – заключил глава минкурортов.

Введение курортного сбора планируется в туристических регионах РФ уже в этом году. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, однако пока регионы только формируют свои предложения по ставкам и режиму взимания. В качестве одного из способов рассматривается вариант включения курортного сбора в стоимость билетов на самолеты и другой пассажирский транспорт.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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