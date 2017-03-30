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Крым

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Публикации за 30.03.17

Из-за Крыма и Севастополя курорты России могут остаться без туристического сбора

Из-за Крыма и Севастополя курорты России могут остаться без туристического сбора

В Совете Федерации заговорили о невозможности введения курортного сбора до начала летнего туристического сезона.

Как передает корреспондент РИА , на такие прогнозы повлияла позиция властей Крыма и Севастополя, изначально включенных в экспериментальный проект.

«У меня есть сомнения, что он будет введен в силу того, что распадается кампания регионов, которые попадали в эксперимент. От пилотного проекта отказался Севастополь, изменил свои подходы Крым с точки зрения влияния на эти процессы», – цитирует «РИА Новости» главу комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.

Напомним, в конце декабря 2016 года врио губернатора Дмитрий Овсянников заявил, что Севастополь не будет участвовать в проекте по взиманию с туристов курортного сбора. В правительстве города решили изначально провести кампанию по выведению «из тени» всех средств размещения, и уже после этого присоединиться к программе.

В марте этого года глава Крыма Сергей Аксенов также заявил о необходимости легализовать все средства размещения.

«Мы «пляшем» сейчас только от средств размещения, которые должны давать информацию и начислять курортный сбор. А пока у нас в тени достаточно и мини-отелей, и квартир, рассчитывать, что мы с 30% курортников будем отчислять этот курортный сбор, не совсем корректно», – сказал Аксенов.

При этом, по словам Рязанского, эксперты до сих пор обсуждают оптимальный метод самого сбора средств. Он не исключает варианта, что может быть предоставлено право муниципальным органам власти самостоятельно определяться с местным сбором.

«Мне кажется, что в этой связи нам вырабатывать придётся все-таки некое общее понимание того, как лучше выполнить эту технологическую миссию. Добавить средства тем муниципалитетам и регионам, которые на сегодняшний день в большей степени испытывают нагрузку от присутствия большого количества туристов, при этом , данные средства должны быть целевым образом направлены на решение этих проблем», – пояснил сенатор.

Напомним, идею введения в России курортного сбора предложил президент России Владимир Путин, в ходе заседания президиума Госсовета о повышении инвестиционной привлекательности российских курортов, которое прошло в 2016 году на алтайском курорте Белокуриха. В частности, предлагалась охватить проектом Севастополь, Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий анонсировал, что сбор на территории Крыма может составить 200 рублей, и взиматься единоразово за посещение полуострова в течение года.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 30.03.17

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