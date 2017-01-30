В Крыму объемы ипотеки увеличат в 20 раз

Публикации за 30.01.17

В Крыму поставлена задача увеличить объемы ипотечного кредитования в 20 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2016 году банки выдали кредитов примерно на 2,5 млрд рублей, то в ближайшие 2 года совокупная сумма ипотеки должна достичь 60 млрд рублей. Банки заявляют, что готовы наращивать выдачи, но в Крыму нет необходимого количества объектов недвижимости, поскольку с кредитованием застройщиков на полуострове дело довольно плохо и без федерального бюджета ситуацию не исправить.

Банки уже запросили средства на докапитализацию: например, Генбанк запросил 5 млрд рублей, РНКБ – 21 млрд. Вопрос сейчас решается в Минэкономразвития РФ.

Среди факторов, сдерживающих ипотеку, отмечается и высокая стоимость жилья.

К примеру, в Краснодарском крае цены на аналогичные объекты недвижимости в среднем ниже. По данным Крымстата, средняя стоимость квадратного метра во всех типах квартир в Крыму в третьем квартале 2016 года составляла 49 тыс. руб. По словам министра экономики Крыма Андрея Мельникова, в Крыму действительно наблюдается недостаток жилья экономкласса, сообщает «Коммерсант».

Сейчас, по оценкам специалистов, объем выдачи ипотеки в Крыму составляет всего 0,3% от потребности населения.

Симферополь, Лиана Макоба

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