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Крым

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Публикации за 08.02.17

В Крыму снизили ставку по ипотеке до 11%

В Крыму снизили ставку по ипотеке до 11%

В Крыму запустили новую ипотечную программу – теперь кредит на приобретение жилья можно взять по 11% годовых.

Как передает корреспондент РИА ,

льготную ипотеку будут предоставлять бюджетникам, сотрудникам государственных предприятий, учреждений и ведомств, военнослужащим. В рамках программы можно будет взять в кредит до 3 млн рублей на срок до 15 лет.

Глав Крыма Сергей Аксёнов отметил, что снижение ставки ипотечного кредитования является важным условием развития не только строительной отрасли, но и экономики Крыма в целом.

Напомним, в Крыму поставлена задача увеличить объемы ипотечного кредитования в 20 раз: если в 2016 году банки выдали кредитов примерно на 2,5 млрд рублей, то в ближайшие 2 года совокупная сумма ипотеки должна достичь 60 млрд рублей. Банки заявляют, что готовы наращивать выдачи, но в Крыму нет необходимого количества объектов недвижимости, поскольку с кредитованием застройщиков на полуострове дело довольно плохо, и без федерального бюджета ситуацию не исправить.

Симферополь, Лиана Макоба

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