Привет санкциям и роумингу: крымчанам разрешат стать кубанскими абонентами

Публикации за 30.01.17

Минкомсвязи России разрешит обслуживать абонентов Крыма и Севастополя с телефонных коммутаторов Краснодарского края.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нововведения позволят крупным сотовым компаниям, работать на полуострове не опасаясь санкций: таким образом, будет решена проблема с ввозом и последующим обслуживанием в Крыму телекоммуникационной техники зарубежного производства.

На сегодняшний день официально на полуострове работают только местные операторы, такие как «Крымтелеком» и «К-Телеком». Но, не смотря на это, SIM-карты крупных сотовых операторов можно без проблем приобрести – ими торгуют независимые компании, однако, по сути, их абоненты находятся в роуминге, пишут «Известия».

Как сообщал «Новый День», ранее ФАС заявила, что наличие роуминга в Крыму – это объективная реальность: крупные компании не могут работать на полуострове из-за санкций. Тем не менее, 20 декабря ведомство сообщило, что в первом квартале 2017 года тарифы национального роуминга по Крыму должны быть снижены. Уже в январе будут проведены первые проверки, и если к этому времени операторы не изменят свою ценовую политику, ФАС может применить обязательные меры для выравнивания роуминговых тарифов.

Симферополь, Анастасия Зук

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