NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 30.01.17

Привет санкциям и роумингу: крымчанам разрешат стать кубанскими абонентами

Привет санкциям и роумингу: крымчанам разрешат стать кубанскими абонентами

Минкомсвязи России разрешит обслуживать абонентов Крыма и Севастополя с телефонных коммутаторов Краснодарского края.

Как передает корреспондент РИА , нововведения позволят крупным сотовым компаниям, работать на полуострове не опасаясь санкций: таким образом, будет решена проблема с ввозом и последующим обслуживанием в Крыму телекоммуникационной техники зарубежного производства.

На сегодняшний день официально на полуострове работают только местные операторы, такие как «Крымтелеком» и «К-Телеком». Но, не смотря на это, SIM-карты крупных сотовых операторов можно без проблем приобрести – ими торгуют независимые компании, однако, по сути, их абоненты находятся в роуминге, пишут «Известия».

Как сообщал , ранее ФАС заявила, что наличие роуминга в Крыму – это объективная реальность: крупные компании не могут работать на полуострове из-за санкций. Тем не менее, 20 декабря ведомство сообщило, что в первом квартале 2017 года тарифы национального роуминга по Крыму должны быть снижены. Уже в январе будут проведены первые проверки, и если к этому времени операторы не изменят свою ценовую политику,

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.01.17

В Крыму объемы ипотеки увеличат в 20 раз. / 30 января ожидаются следующие события – Симферополь. / Петро повторит судьбу Адольфа. Если не прекратит диверсии в Крыму.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter