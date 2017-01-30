NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 30.01.17

В Севастополе поставили рекорд сохранности нового дорожного покрытия – неделя

В Севастополе поставили рекорд сохранности нового дорожного покрытия – неделя

60% дорог Севастополя в ямах и трещинах. Об этом заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Как передает корреспондент РИА , высокий износ связан с тем, что при укладке нового дорожного покрытия не соблюдались требования к твердости щебня. «Из-за данного нарушения влага легко впитывалась в асфальт, а из-за температурных колебаний это привело к разрушению верхнего слоя», – сообщил директор департамента Игорь Титов. По его словам, для улучшения ситуации теперь дороги будут ремонтировать только при плюсовой температуре: не ниже +5 градусов.

Городские жители, между тем, отмечают, что в городе установлен рекорд сохранности дорожного покрытия: асфальт на улице Шабалина продержался чуть больше недели. В отсутствии нормальных дорог горожане винят не только рабочих, которые укладывают асфальт в лужи и снег, но и ВРИО губернатора Дмитрия Овсянникова. И отмечают, что ямы на дорогах подпортили имидж городского головы: «Так Овсянников и до выборов не досидит».

Севастопольцы убеждены, что технологии, которые используют ремонтники, помогают «пилить» бюджет. Кстати, в текущем году на ямочный ремонт и содержание городских дорог планируется выделить 320 млн рублей из городского бюджета, а также 400 млн из федерального.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 30.01.17

«Рейтинг страхов» россиян неизменен: цены и «лишь бы не было войны». / В «Матильде» экстремизма не нашли. / Украинские татары хотят сотрудничать с Крымом.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter