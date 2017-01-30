В Севастополе поставили рекорд сохранности нового дорожного покрытия – неделя

Публикации за 30.01.17

60% дорог Севастополя в ямах и трещинах. Об этом заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», высокий износ связан с тем, что при укладке нового дорожного покрытия не соблюдались требования к твердости щебня. «Из-за данного нарушения влага легко впитывалась в асфальт, а из-за температурных колебаний это привело к разрушению верхнего слоя», – сообщил директор департамента Игорь Титов. По его словам, для улучшения ситуации теперь дороги будут ремонтировать только при плюсовой температуре: не ниже +5 градусов.

Городские жители, между тем, отмечают, что в городе установлен рекорд сохранности дорожного покрытия: асфальт на улице Шабалина продержался чуть больше недели. В отсутствии нормальных дорог горожане винят не только рабочих, которые укладывают асфальт в лужи и снег, но и ВРИО губернатора Дмитрия Овсянникова. И отмечают, что ямы на дорогах подпортили имидж городского головы: «Так Овсянников и до выборов не досидит».

Севастопольцы убеждены, что технологии, которые используют ремонтники, помогают «пилить» бюджет. Кстати, в текущем году на ямочный ремонт и содержание городских дорог планируется выделить 320 млн рублей из городского бюджета, а также 400 млн из федерального.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 30.01.17

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