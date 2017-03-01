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Публикации за 01.03.17

В Севастополе исчезли отремонтированные осенью дороги

В Севастополе исчезли отремонтированные осенью дороги

Жители Севастополя не могут отыскать отремонтированные осенью дороги. К поискам присоединились представители местных СМИ, но результатов всё равно, нет.

Как передаёт корреспондент РИА , городские дороги практически сразу после осеннего ремонта начали разрушаться. В итоге к середине зимы 60% дорожного покрытия пришло в негодность – всё в ямах и трещинах.

Одним из примеров ремонта дорожного покрытия по-севастопольски стала отремонтированная в прошлом году автодорога в Молочной балке. Теперь она радует горожан: без ливневой канализации, без пешеходных «зебр», которые исчезли спустя три месяца после ремонта испарилось и светоотражающее покрытие.

И это не единственная подобным образом отремонтированная дорога, аналогичный ремонт был выполнен и на улице Калича, где изначально состояние сделанного дорожного покрытия от нетронутого особо не отличалось: дорожники уложили криво асфальт, ливневые стоки до конца не были оборудованы, а бордюрные камни установлены с дизайнерским подходом – в хаотичном порядке. По окончанию зимы картина только ухудшилась: образовались внушительные ямы и провалились водопроводные люки, пишет «Информер», уточняя, что ремонт этой дороги стоил бюджету более 5 млн рублей.

Отметим, что жители Севастополя постоянно сетуют на огромные ямы, которые выросли на «новых» дорогах за зимнее время – можно сказать, что это самая популярная тема в местных социальных сетях.

Как сообщал , в январе в Севастополе поставили рекорд сохранности нового дорожного покрытия – неделя – столько продержался новый асфальт.

Севастопольцы убеждены, что технологии, которые используют ремонтники, помогают «пилить» бюджет. Кстати, в текущем году на ямочный ремонт и содержание городских дорог планируется выделить 320 млн рублей из городского бюджета, а также 400 млн из федерального.

Севастополь, Анастасия Зук

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