«А шо Овсянников? А он не видел»: в Севастополе дождались дождей и укладывают асфальт

Публикации за 23.05.17

В Севастополе дорожников поймали на укладке асфальта в дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в микрорайоне Дергачи работники, несмотря на сильный дождь, укладывают асфальт прямо в лужи. Такие технологии горожане уже оценили: отремонтированные осенью дороги исчезли еще зимой. В социальных сетях городские жители отмечают, что местные власти закрыли глаза на «недоремонт»: «А куда наше многоуважаемое правительство смотрит. Кому они деньги платят. Это, по их мнению, нормальная технология?», – написал севастополец в группе автолюбителей Крыма. «А шо Овсянников, а он не видел, был на очередном форуме», – пишет другой житель города. Третьи предполагают, что дорожники специально ждали, когда пойдет дождь. Но оптимисты не расстраиваются и отмечают, что укладка асфальта в дождь в Севастополе уже стала классикой: «Хоть так».

Напомним, севастопольские дороги практически сразу после осеннего ремонта начали разрушаться. В итоге к середине зимы 60% дорожного покрытия пришло в негодность – все в ямах и трещинах. Севастопольцы убеждены, что технологии, которые используют ремонтники, помогают «пилить» бюджет. Кстати, в текущем году на ямочный ремонт и содержание городских дорог планируется выделить 320 млн рублей из городского бюджета, а также 400 млн из федерального.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.05.17

Ждите шторм: Крым зальют дожди. / В России хотят запретить тинейджерам участвовать в протестах. / В России ужесточат штрафы за помощь нелегальным мигрантам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»