В Крыму озвучили официальные цены на летний отдых в санаториях

Публикации за 31.01.17

Отдых и лечение в санаториях Южного берега Крыма в августе 2017 года будет стоить в среднем 3500 рублей в сутки на человека. Об этом заявили в министерстве курортов и туризма РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве уточнили, что формированию цен на отдых летом-2017 предшествовало изучение рынка туристических услуг: сравнивались цены на путевки в санатории, включающие размещение гостя в номере класса «стандарт», трехразовое питание и базовое лечение. При сопоставлении прайс-листов малых отелей, а также отелей уровня «три», «четыре» и «пять звезд» использована цена на номер для двоих гостей с включенным завтраком. Для сравнения брался самый востребованный месяц – август 2017 года.

Самым дешевым, как всегда, будет отдых в Восточном Крыму – по данным министерства 2 тысячи 445 рублей на человека в сутки. Санатории западного берега Крыма обойдутся в среднем в 2930 рублей в сутки. В здравницах ЮБК отдых в августе будет стоить в среднем 3500 рублей на человека.

Цены, действительно, очень средние: например, один из самых крупных санаториев ЮБК – «Мисхор» предлагает в августе двухместный «стандарт» (площадью 14 метров) по цене 2,5 тысячи за человека в сутки. А соседний санаторий «Родина» (бывшая «Украина») – от 4 тысяч, можно получить номер и за 2 тысячи 600, но умывальник, туалет и душ будут общими на весь этаж.

Санаторий «Днепр» может предложить номер за 3 тысячи 350 с человека, но это будет 11-метровая комната на 1 этаже без балкона и окнами на север.

Минкурортов призвало отельеров воздержаться от необоснованного завышения цен, обратив их внимание на общепринятую мировую практику индексации цен в гостиничном бизнесе.

«Цены уместно увеличивать с учетом уровня инфляции за прошедший год. Кроме того, основанием для увеличения цены могут быть инвестиции в качественно новый уровень сервиса отеля или санатория. Например, появились новые услуги, включенные в стоимость номера, открылся новый бассейн, ресторан или детская площадка. Логика повышения цены должна быть обоснованной и понятной для гостя полуострова, иначе неизбежен спад интереса к предложениям отдыха и лечения в Крыму», – подчеркнула замминистра Анна Нерозина.

Между тем, крымские отели сегмента «три звезды» уже выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на Западном побережье Крыма – до 57% в плюс к ценам 2016 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.01.17

«Крымские горки»: минувшей ночью было –16, а к выходным будет +11. / Сибиряки «кинули» крымских виноделов почти на 2 млн рублей. / Крым стал одним из лидеров РФ по росту заработной платы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»