Уральцам дешевле отдохнуть на Кубе, чем в Крыму / Самыми бюджетными направления для отпуска в 2017 году станут Абхазия, Армения и Индия

Публикации за 31.01.17

Самыми дешевыми направлениями для путешествий из России в 2017 году станут Абхазия, Армения и Индия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международный сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner проанализировал стоимость путешествий в 2017 году. Рекордсменами стали Абхазия, Армения и Индия – затраты на две недели отпуска на двоих в них не превышают полутора тысяч американских долларов.

Основой рейтинга Skyscannerстали стали три ключевые статьи расходов путешественника – авиабилеты, проживание и питание в течение поездки. Также в расчет были включены траты на общественный транспорт, музеи и развлечения.

Всего в список самых дешевых направлений вошли 17 стран от Ближнего зарубежья и Европы до Юго-Восточной Азии и даже Карибского бассейна. «Рейтинг призван показать российским путешественникам, что цена авиабилетов далеко не всегда является ключевой составляющей бюджета поездки, – отмечают эксперты сайта. – К примеру, отпуск в Европе с относительно недорогими перелетами из России сравним по цене с отдыхом в экзотических азиатских странах».

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В результате расчета расходов для классического двухнедельного отпуска на двух среднестатистических россиян самыми демократичными направлениями рейтинга стали Абхазия (1 тысяча 468 долларов), Армения (1 тысяча 470 долларов) и Индия (1 тысяча 501 долларов), а самыми «дорогими» из бюджетных – Марокко (2 тысячи 44 доллара), Таиланд (2 тысячи 106 долларов) и Куба (2 тысячи 820 долларов).

Российское черноморское побережье тоже вписывается в «бюджетные» сценарии отдыха. Но… только в число самых «дорогих» направлений и только из Москвы. Например, в Крыму двухнедельный отдых на двух для москвичей обойдется в среднем в 2 тысячи 404 доллара. А вот если добираться из Челябинска, то уже в 3 тысячи 426 долларов. Отдых на курортах Краснодарского края (таких, как Геленджик и Анапа) обойдутся с вылетом из Москвы примерно в 2 тысячи 500 долларов. Челябинцам придется доплатить еще порядка 900 долларов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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