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Публикации за 31.01.17

В борьбу за «Херсонес Таврический» вмешалась Украина

В борьбу за «Херсонес Таврический» вмешалась Украина

В борьбу за «Херсонес Таврический» вмешалась Украина: министерство иностранных дел направило ноту протеста МИД России в связи с просьбой РПЦ передать в пользование церкви объекты музея-заповедника.

Как уже сообщал , РПЦ подала запрос о передаче ей Херсонеса в Федеральное агентство по управлению госимуществом России еще в ноябре 2016 года. В нем было указано 24 объекта. Среди них – экспозиционные площади музея, фонды хранилища и реставрационные мастерские. МИД Украины заявило, что Херсонес внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году, стороной которой является и Российская Федерация.

Кроме того, МИД Украины ссылается на положения Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года: «МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будет расцениваться Украинской Стороной как нарушение Россией своих обязанностей», – заявляют в ведомстве, грозя международно-правовой ответственностью, если Херсонес все-таки решат передать РПЦ.

Напомним, против передачи заповедника церкви высказались и в Союзе музеев России, а также в Президиуме Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России): « Херсонес Таврический – это, прежде всего, античный памятник, дату основания которого относят к V в. до н.э. Этот сложный, многосоставной объект культуры и истории по степени сохранности не имеет аналогов на территории СНГ, поэтому он обладает огромной ценностью и непреходящим значением для всего мира, к нему приковано внимание миллионов людей из самых разных стран, с различным вероисповеданием. Церковная составляющая является в данном случае лишь частью историко-культурного образа», – говорят в Союзе музеев России.

«Принятие решения о передаче имущества музея-заповедника «Херсонес Таврический» Русской православной церкви повлечет нарушение целостности одного из компонентов объекта, а, следовательно, приведет к возможности включения объекта в список «Объектов, находящихся под угрозой» или даже к его исключению из Списка Всемирного наследия. Учитывая международную обстановку, такое развитие событий станет серьезнейшим ударом по авторитету Российской Федерации на международной арене», подчеркивают в ИКОМ.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 31.01.17

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