Херсонес лишится статуса памятника мирового значения / Если будет передан РПЦ

Публикации за 28.01.17

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» лишится статуса памятника мирового значения, если будет передан Русской православной церкви. Об этом заявили в Союзе музеев России. Президиум Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России)

Как уже сообщал «Новый День», РПЦ подала запрос о передаче ей Херсонеса в Федеральное агентство по управлению госимуществом России еще в ноябре 2016 года. В нем было указано 24 объекта. Среди них – экспозиционные площади музея, фонды хранилища и реставрационные мастерские. Вопрос уже обсуждается в Минкульте РФ, но о предоставлении музею новых помещений речи пока не идет.

«В настоящее время на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» действует два храма – Свято-Владимирский кафедральный собор и Церковь Семи cвященномучеников, в храмах ведется активная религиозная жизнь, и существование музея не препятствует религиозной жизни граждан, – отмечают в президиуме Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России). – В случае же удовлетворения поступившего от церкви запроса, музей-заповедник лишится ключевых экспозиционных площадей, практически всех реставрационных, фондовых и административных помещений. Это неминуемо приведет к тому, что государственный музей не сможет выполнять свои функции и предоставлять доступ к объектам культурного наследия. Сосуществование светского и церковного учреждений в Херсонесе сложилось исторически, и Херсонесское городище никогда не было исключительно церковным объектом». В ИКОМ подчеркивают, что Херсонес Таврический – это, прежде всего, античный памятник, дату основания которого относят к V в. до н.э. Этот сложный, многосоставной объект культуры и истории по степени сохранности не имеет аналогов на территории СНГ, поэтому он обладает огромной ценностью и непреходящим значением для всего мира, к нему приковано внимание миллионов людей из самых разных стран, с различным вероисповеданием. Церковная составляющая является в данном случае лишь частью историко-культурного образа, говорят в Союзе музеев России. Преувеличение ее роли может отрицательно повлиять на репутацию Церкви в непростой крымской ситуации.

«Согласно Основам законодательства Российской Федерации о культуре, – напоминают в ИКОМ, – «права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области государства и любых его структур, общественных и национальных движений, политических партий, этнических общностей, этноконфессиональных групп и религиозных организаций, профессиональных и иных объединений» (статья 9)».

Президиум Российского комитета Международного совета музеев указывает на то, что

сегодня «Херсонес Таврический» является самым посещаемым учреждением культуры Крыма, и возможные сложности в его деятельности вызовут негативную реакцию как у местных жителей, так и у сотен тысяч туристов, которые ежегодно приезжают, чтобы посетить это место.

Наконец, важнейшим фактором при принятии любых решений по этому вопросу является то, что Херсонес – один из выдающихся комплексных памятников мировой культуры, включенный в таком качестве и цельности в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Древний город Херсонес Таврический и его хора. V в. до н.э. – XIV в. н.э.» (№ 1411).

«Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает функционирование музея на территории объекта в качестве гаранта выполнения тех обязательств, которые государство несет при выполнении Конвенции 1972 года, – подчеркивает ИКОМ. – Принятие решения о передаче имущества музея-заповедника «Херсонес Таврический» Русской православной церкви повлечет нарушение целостности одного из компонентов объекта, а, следовательно, приведет к возможности включения объекта в список «Объектов, находящихся под угрозой» или даже к его исключению из Списка Всемирного наследия. Учитывая международную обстановку, такое развитие событий станет серьезнейшим ударом по авторитету Российской Федерации на международной арене».

Севастополь, Илья Пелехов

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