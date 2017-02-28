В Херсонесе не исключают повторных имущественных претензий Епархии к Музею

Публикации за 28.02.17

Дирекция музея-заповедника «Херсонес Таврический» не исключает повторного обращения Симферопольской и Крымской епархии в Росимущество о передаче музейных объектов в пользование церкви.

Первое обращение было отклонено по формальным причинам – не представлены документы о первоначальной принадлежности спорных объектов Свято-Владимирскому монастырю.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня на пресс-конференции директор музея Светлана Мельникова напомнила, что речь идет о списке из 24 объектов заповедника.

«Существует 327 закон, который позволяет епархиям обращаться в Росимущество, если собран полный пакет документов, подтверждающий первоначальное предназначение тех или иных зданий. Поэтому Крымская епархия воспользовалась правом предоставленным федеральным законодательством», – отметила Мельникова.

По ее словам, тот же закон предполагает предоставление музею равноценного помещения для переезда. Но в настоящий момент ни службам музея, ни экспозициям выезжать некуда.

«Росимущество отклонило первое обращение по формальному признаку и может быть повторное обращение, – указала директор Херсонеса. – Дело в том, что пакет документов был не полным, и более того, надо иметь бумагу, что первоначально это помещение принадлежало монастырю и построено для нужд монастыря».

Мельникова добавила, что в архивах музея есть документы, свидетельствующие, что далеко не все объекты в действительности были построены для нужд Свято-Владимирского монастыря. Более того, в министерстве культуры России считают обращение епархии несвоевременным и угрожающим затормозить развитие заповедника Херсонес.

«Когда объект представлялся на номинацию в список ЮНЕСКО, одним из самых сильных аргументов было то, что на территории уникального археологического объекта находится действующий музей, – подчеркнула директор. – Не менее важен факт экспозиции находок, сделанных на его территории и их реставрация».

После отказа Росимущества, епархия подписала соглашение с дирекцией музея-заповедника, в котором урегулированы вопросы взаимодействия.

«Взаимопонимание есть – вход бесплатный и свободный, право людей на проход в храм не нарушается», – заключила Мельникова.

Как уже сообщал «Новый День», Симферопольская и Крымская епархия в ноябре 2016 года направила запрос в Федеральное агентство по управлению госимуществом России, в котором указало, что рассчитывает на передачу в пользование 24 объектов заповедника. Среди них – экспозиционные площади музея, реставрационные мастерские и фонды хранилища. В самом же заповеднике отнеслись к идее крайне критически, выразив мнение, что передача объектов приведет к закрытию «Херсонеса Таврического» как музея.

Тем не менее, в Росимуществе полученный запрос епархии не удовлетворили, сославшись на неполный пакет представленных документов.

Напомним, «Херсонес Таврический» – крупный музейный и научно-исследовательский комплекс. В 2013 году был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Симферополь, Глеб Заскоков

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