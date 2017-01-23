Сотрудники заповедника «Херсонес Таврический»: передача церкви уничтожит музейный комплекс

Публикации за 23.01.17

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» опасаются закрытия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревогу у работников музея вызывали заявления о возможной передаче объектов «Херсонеса Таврического» в собственность Симферопольской и Крымской епархии.

Церковь подала соответствующий запрос в Федеральное агентство по управлению госимуществом России еще в ноябре 2016 года. В нем было указано 24 объекта. Среди них – экспозиционные площади музея, фонды хранилища и реставрационные мастерские.

«Мы останемся без музейных помещений. Полностью. Если мы будем базироваться в другом месте, то у нас будет городище в одном месте, а музей в другом – со всеми хранилищами и сотрудниками, это неприемлемо», – заявили РИА «Новый День» в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В учреждении считают, что после передачи объектов вся деятельность музея станет невозможной.

В епархии же заявляют, что, отправляя запрос в Федеральное агентство по управлению имуществом, они всего лишь исполняют закон № 327-ФЗ («О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»).

«Нужно спокойно, без надрывов, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево. Мы обязаны исполнять закон. Наше обращение, может быть, поможет сегодня и Министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника», – цитирует телеканал «НТС» протоирея Сергия Халюту.

По его словам, ценные экспонаты музея расположены в подвале монастыря, и это «является актом святотатства» для верующих.

Тем не менее, в Федеральном агентстве по управлению имуществом отклонили заявку, заявив, что в их адрес предоставлен не полный комплект документов. При этом в заповеднике считают, что церковь обязательно направит повторный запрос.

Отметим, что чиновники от культуры комментировать ситуацию категорически отказались: в главном управлении культуры Севастополя сослались на то, что «Херсонес Таврический» имеет подведомственность Министерства культуры России, а министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила РИА «Новый День», что по данному вопросу может озвучивать «только гражданскую позицию», однако и эту позицию обнародовать не стала.

Напомним, Херсонес был основан в 422/421 годах до нашей эры как греческая колония, хотя существуют версии и более раннего появления поселения. Через 500 лет город становится форпостом римских войск в Северном Причерноморье. В V веке Херсонес вошёл в состав Византийской империи. В 988 году город после длительной осады захватил киевский князь Владимир. В первой половине XIII века город пал под напором турков-сельджуков и татарской орды. В середине XIV века контроль над городом осуществляли генуэзцы, а в 1363 году Херсонес опустошил князь литовский Ольгерд. Его преемник Витовт через 34 года снова разрушил город. А еще через 2 года темник орды Едигей сжег некогда величественный полис – больше подняться Херсонесу было не суждено.

В первой половине XV века здесь ещё теплилась жизнь небольшого рыбацкого посёлка, но через 100 лет взору путешественников открывались лишь руины.

Первые раскопки в Херсонесе начались в 1827 году по распоряжению главного командира Черноморского флота и портов Грейга. А в 2012 году археологам разрешил начать исследования в административных границах всего Севастополя. В 2013 году «Херсонес Таврический» официально внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А с 1 августа 2015 года указом президента РФ Владимира Путина этот объект внесен в список культурного наследия народов России.

В июле 2015 года благочинный Севастопольского округа протоирей Сергий Халюта был назначен директором «Херсонеса Таврического». Решение приняли тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло. Назначение Халюты вызвало большой резонанс – сотрудники учреждения приняли резолюцию, в которой отказались работать под руководством священнослужителя. После протестов коллектива заповедника и встречи с министром культуры России Владимиром Мединским, Халюта ушел с поста руководителя музея.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 23.01.17

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