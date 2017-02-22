До 2019 года Херсонес получит новое фондохранилище стоимостью почти 200 миллионов рублей

Публикации за 22.02.17

В правительстве РФ пообещали в скором времени решить одну из главных проблем заповедника «Херсонес Таврический».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Министерстве культуры России пообещали выделить в период 2017-2018 годов 178 миллионов рублей на строительство фондохранилища.

На данный момент заповедник испытывает острую нехватку таких помещений. Как заявила на заседании коллегии Министерства культуры директор Херсонеса Светлана Мельникова, сейчас в фондах хранится 218 тысяч объектов. При этом научные фонды ежегодно пополняются на тысячу предметов.

Коллегия Минкульта РФ также одобрила представленный на заседании проект концепции развития «Херсонеса», направленный на обеспечение безопасности объектов культурного наследия и предусматривающий капитальный ремонт ряда зданий заповедника, с обустройством сувенирных павильонов, камер хранения и общественного туалета. В документе пообещали не забыть и про людей с ограниченными возможностями – для них оборудуют подъемники на входах в музейные залы.

Как уже сообщал «Новый День», Симферопольская и Крымская епархия в ноябре 2016 года направила запрос в Федеральное агентство по управлению госимуществом России, в котором указало, что рассчитывает на передачу в пользование 24 объектов заповедника. Среди них – экспозиционные площади музея, реставрационные мастерские и фонды хранилища. В самом же заповеднике отнеслись к идее крайне критически, выразив мнение, что передача объектов приведет к закрытию «Херсонеса Таврического» как музея. Тем не менее, в Росимуществе полученный запрос епархии не удовлетворили, сославшись на неполный пакет представленных документов.

Напомним, «Херсонес Таврический» – крупный музейный и научно-исследовательский комплекс. В 2013 году был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 22.02.17

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