Российские предприятия обяжут пользоваться собственными грязными стоками

Публикации за 01.02.17

Российские предприятия обяжут пользоваться собственными стоками. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», качество воды является одной из больных экологических проблем России.

При этом, по словам Иванова, в стране не так много, как может показаться, населенных пунктов, сливающих канализационные воды вообще без очистки. Чиновник упомянул Балаклаву, отчасти Владивосток, отчасти Мурманск. И добавил, что только в 2017 году в рамках ФЦП развития водохозяйственного комплекса запланировано 26 новых объектов водоочистки, в том числе на Цимлянском водохранилище, в дельте Волги, ряд объектов в Ярославской области, Чеченской Республике, Татарстане.

Вместе с тем, Крым остался совсем без денег на ремонт канализационно-очистных сооружений: «Мы хотели до начала курортного сезона отремонтировать КОСы (канализационно-очистные сооружения) и отремонтировать глубоководный выпуск, но, к сожалению, деньги нам эти срезали», – заявлял еще в декабре министр ЖКХ РК Сергей Карпов. Как уже сообщал «Новый День», проектная мощность очистных, построенных еще в СССР, не была рассчитана на такое количество стоков, а глубоководные выпуски в море без капремонтов давно проржавели и потеряли герметичность. Состояние очистных сооружений в Крыму было включено в перечень основных угроз успешного проведения курортного сезона-2016. За счет ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2017 года планировалось отремонтировать 8 КОСов в прибрежных городах и поселках – от Керчи до Сак.

Однако за два года действия профильной ФЦП в Крыму, МинЖКХ не смогло освоить ни копейки, поскольку оценка сметы строительства опиралась на объекты-аналоги, которых в республике просто нет. При этом на канализационные стоки, бегущие прямо в море, весь июнь жаловались жители и гости Гаспры, Керчи, Судака и Коктебеля. До сих пор не определена и технология строительства севастопольских канализационных очистных сооружений «Южные», призванных решить проблему канализования не только упомянутой в «черном списке» Балаклавы, но и большей части Севастополя. Но, по мнению Иванова, главная проблема – не коммунальные, а промышленные стоки.

Ежегодно в России увеличивается число стоков с высоким уровнем загрязнения воды (более 10 ПДК) и количество случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов (свыше 100 ПДК).

Крымские предприятия сбрасывают вместе со стоками в окружающую среду твердые суспензии, растворы органических веществ, тяжелые металлы и их токсические соединения, щелочи и кислоты. В результате работы химических предприятий в сточные воды попадает большое количество разнообразных по составу и свойствам органических соединений, ранее не существовавших в природе. Судоремонтные предприятия сливают токсические соединения сернокислого и хлористого железа, хлористой и сернокислой меди, соединения никеля, свинца, хрома, цинка, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества. Положение с промышленными стоками усугубляется тем, что некоторые из загрязняющих веществ, практически не удаляются на очистных сооружениях. Это дихлорэтан, изопран, карбофос, гексоген и др.

Предполагается обязать предприятия делать сброс выше по течению, а водозабор – ниже. «Если стоки не очищены, то и на водозаборе предприятие будет забирать свою же грязную воду», – подчеркнул Иванов. Что делать с организациями, которые берут воду из одного источника, а сбрасывают в другой – например, море, – чиновник не уточнил.

Москва, Артем Рокотов

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