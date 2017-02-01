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Крым

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Публикации за 01.02.17

Российские предприятия обяжут пользоваться собственными грязными стоками

Российские предприятия обяжут пользоваться собственными грязными стоками

Российские предприятия обяжут пользоваться собственными стоками. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как передает корреспондент РИА , качество воды является одной из больных экологических проблем России.

При этом, по словам Иванова, в стране не так много, как может показаться, населенных пунктов, сливающих канализационные воды вообще без очистки. Чиновник упомянул Балаклаву, отчасти Владивосток, отчасти Мурманск. И добавил, что только в 2017 году в рамках ФЦП развития водохозяйственного комплекса запланировано 26 новых объектов водоочистки, в том числе на Цимлянском водохранилище, в дельте Волги, ряд объектов в Ярославской области, Чеченской Республике, Татарстане.

Вместе с тем, Крым остался совсем без денег на ремонт канализационно-очистных сооружений: «Мы хотели до начала курортного сезона отремонтировать КОСы (канализационно-очистные сооружения) и отремонтировать глубоководный выпуск, но, к сожалению, деньги нам эти срезали», – заявлял еще в декабре министр ЖКХ РК Сергей Карпов. Как уже сообщал , проектная мощность очистных, построенных еще в СССР, не была рассчитана на такое количество стоков, а глубоководные выпуски в море без капремонтов давно проржавели и потеряли герметичность. Состояние очистных сооружений в Крыму было . За счет ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2017 года планировалось отремонтировать 8 КОСов в прибрежных городах и поселках – от Керчи до Сак.

Однако за два года действия профильной ФЦП в Крыму, МинЖКХ не смогло освоить ни копейки, поскольку оценка сметы строительства опиралась на объекты-аналоги, которых в республике просто нет. При этом на канализационные , весь июнь жаловались жители и гости Гаспры, Керчи, Судака и Коктебеля. До сих пор не определена и технология строительства севастопольских канализационных очистных сооружений «Южные», призванных решить проблему канализования не только упомянутой в «черном списке» Балаклавы, но и большей части Севастополя. Но, по мнению Иванова, главная проблема – не коммунальные, а промышленные стоки.

Ежегодно в России увеличивается число стоков с высоким уровнем загрязнения воды (более 10 ПДК) и количество случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов (свыше 100 ПДК).

Крымские предприятия сбрасывают вместе со стоками в окружающую среду твердые суспензии, растворы органических веществ, тяжелые металлы и их токсические соединения, щелочи и кислоты. В результате работы химических предприятий в сточные воды попадает большое количество разнообразных по составу и свойствам органических соединений, ранее не существовавших в природе. Судоремонтные предприятия сливают токсические соединения сернокислого и хлористого железа, хлористой и сернокислой меди, соединения никеля, свинца, хрома, цинка, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества. Положение с промышленными стоками усугубляется тем, что некоторые из загрязняющих веществ, практически не удаляются на очистных сооружениях. Это дихлорэтан, изопран, карбофос, гексоген и др.

Предполагается обязать предприятия делать сброс выше по течению, а водозабор – ниже. «Если стоки не очищены, то и на водозаборе предприятие будет забирать свою же грязную воду», – подчеркнул Иванов. Что делать с организациями, которые берут воду из одного источника, а сбрасывают в другой – например, море, – чиновник не уточнил.

Москва, Артем Рокотов

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