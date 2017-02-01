Центробанк утвердил изображения для новых купюр

Публикации за 01.02.17

Совет директоров Банка России определился с оформлением банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей. Напомним, конкурс по выбору символов для новых купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. Были выдвинуты более 5 тысяч достопримечательностей из 1 тысячи 113 городов России. В лонг-лист конкурса вошли 76 символов. По итогам всероссийского социологического исследования были выбраны 10 финалистов. Победителей выбирали в прямом эфире. Наибольшее число голосов набрали Дальний Восток и Севастополь.

Символы Севастополя – памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический будут изображены на банкноте номиналом 200 рублей, мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области разместятся на 2000-ной купюре.

Новые банкноты поступят в обращение к концу 2017 года, сообщает пресс- служба ЦБ РФ.

Москва, Артем Рокотов

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