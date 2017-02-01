Чиновники Симферополя пересядут на маршрутки, если добровольно не решат транспортную проблему

Публикации за 01.02.17

Чиновников Симферополя предложено пересадить на маршрутки. Иначе проблему обеспечения горожан транспортом после 7-8 часов вечера не решить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация крымской столицы до сих пор не предоставила план по оптимизации работы городского общественного транспорта по вечерам – такое поручение было дано неделю назад. В результате, за прошедшие 7 дней горожане завалили всевозможные инстанции жалобами на то, что в мороз им приходится ждать маршрутку по 40 -50 минут. Мониторинг, проведенный специалистами министерства транспорта Крыма, подтвердил: перевозчики в период с 20.00 до 23.00 не выполняют своих обязательств перед муниципальным образованием Симферополь и не выходят на маршруты.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, не выходя на маршруты по вечерам, перевозчики экономят средства и паразитируют на пассажирах. «Пусть пассажиры как хотят, так и добираются. Они экономят деньги в вечернее время. У всех всё прописано. Кто даёт право этим перевозчикам и на каком основании их не преследуют за то, что маршруты, которые они выбрали, не обслуживаются в вечернее время?», – возмутился Аксёнов.

Глава города Геннадий Бахарев завел разговор об экономически необоснованных тарифах, но это вряд ли решит проблему: схема работы такова, что водитель сдает работодателю дневной план, все, что он заработает сверх этого, – его зарплата. Если водитель решил, что он уже достаточно наработал, удержать его на маршруте при такой схеме довольно сложно. А удорожание тарифа просто увеличит сумму плана, но не решит проблему.

Для решения вопроса глава Крыма предложил чиновникам постоят вместе с горожанами на остановках: «Будем рекомендовать городским чиновникам и депутатам добираться на работу только общественным транспортом. Запретим официально перемещаться на служебных автомобилях», – заключил глава Крыма.

Отметим, что подобная проблема существует во всех городах Крыма. Но пока только Ялта разработала хоть какой-то план для ее решения.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.02.17

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