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Крым

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Публикации за 01.02.17

Чиновники Симферополя пересядут на маршрутки, если добровольно не решат транспортную проблему

Чиновники Симферополя пересядут на маршрутки, если добровольно не решат транспортную проблему

Чиновников Симферополя предложено пересадить на маршрутки. Иначе проблему обеспечения горожан транспортом после 7-8 часов вечера не решить.

Как передает корреспондент РИА , администрация крымской столицы до сих пор не предоставила план по оптимизации работы городского общественного транспорта по вечерам – такое поручение было дано неделю назад. В результате, за прошедшие 7 дней горожане завалили всевозможные инстанции жалобами на то, что в мороз им приходится ждать маршрутку по 40 -50 минут. Мониторинг, проведенный специалистами министерства транспорта Крыма, подтвердил: перевозчики в период с 20.00 до 23.00 не выполняют своих обязательств перед муниципальным образованием Симферополь и не выходят на маршруты.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, не выходя на маршруты по вечерам, перевозчики экономят средства и паразитируют на пассажирах. «Пусть пассажиры как хотят, так и добираются. Они экономят деньги в вечернее время. У всех всё прописано. Кто даёт право этим перевозчикам и на каком основании их не преследуют за то, что маршруты, которые они выбрали, не обслуживаются в вечернее время?», – возмутился Аксёнов.

Глава города Геннадий Бахарев завел разговор об экономически необоснованных тарифах, но это вряд ли решит проблему: схема работы такова, что водитель сдает работодателю дневной план, все, что он заработает сверх этого, – его зарплата. Если водитель решил, что он уже достаточно наработал, удержать его на маршруте при такой схеме довольно сложно. А удорожание тарифа просто увеличит сумму плана, но не решит проблему.

Для решения вопроса глава Крыма предложил чиновникам постоят вместе с горожанами на остановках: «Будем рекомендовать городским чиновникам и депутатам добираться на работу только общественным транспортом. Запретим официально перемещаться на служебных автомобилях», – заключил глава Крыма.

Отметим, что подобная проблема существует во всех городах Крыма. Но пока только Ялта разработала хоть какой-то план для ее решения.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.02.17

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