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Крым

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Публикации за 01.03.17

Симферополь обещают окончательно избавить от проблемы отсутствия вечерних маршруток в марте

Симферополь обещают окончательно избавить от проблемы отсутствия вечерних маршруток в марте

Глава республики Крым Сергей Аксенов анонсировал проведение контрольной проверки работы перевозчиков по маршрутам Симферополя.

Как передает корреспондент РИА , в Минтрансе Крыма заверили, что ситуация с доступностью общественного транспорта в городе по вечерам изменится в лучшую сторону после 20 марта.

Тем не менее, сейчас в профильном ведомстве все еще фиксируют нарушения со стороны перевозчиков, которые периодически игнорируют свои обязательства после 20-00.

«Мониторинг показывает, что достаточно большим количеством перевозчиков расписания, утвержденные и согласованные администрацией, не выполняются. В адрес восьми перевозчиков, которые нарушают подписанные договорные отношения, администрацией уже направлены предписания. Ждем пять дней их устранения», – сообщил на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами заместитель министра транспорта республики Александр Рыбак, добавив, что процесс устранения нарушений будет отслеживаться путем наблюдения за движением общественного транспорта в городе в период с 20-00 до 23-00.

По его словам, если чиновники столкнутся с «твердолобыми» перевозчиками, которые упорно продолжат игнорировать свои обязательства и после получения предписаний, их ждет разрыв договоров.

Итоговая проверка начнется после 25 марта. Точную дату мониторинга власти не озвучили, так как решили сделать информацию закрытой, опасаясь, что ей смогут воспользоваться сами перевозчики.

Как уже сообщал «Новый День», отсутствие общественного транспорта в Симферополе в вечернее время стало одной из главных тем жалоб жителей города. Учитывая массовость обращений, администрации Симферополя поручили разработать план оптимизации организации перевозок.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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