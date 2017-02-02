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Крым

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Публикации за 02.02.17

В Феодосии кассир обворовала работодателя, чтобы погасить долг

В Феодосии кассир обворовала работодателя, чтобы погасить долг

Жительница Феодосии обворовала компанию, в которой работала, чтобы рассчитаться с кредитором.

Как сообщили РИА в пресс-службе МВД по Республике Крым, руководитель одной из местных фирм заявил, что из сейфа компании похищены деньги – 1 млн 225 тыс рублей. Злоумышленниками оказались 22-летняя феодосийка, работающая кассиром на данном предприятии и имеющая ключи от сейфа, и ее приятель – 27-летний житель Ленинского района.

Девушка пояснила полицейским, что похитила деньги с целью отдать крупный долг своему знакомому, ставшему подельником. Каким образом она умудрилась задолжать столь солидную сумму, не уточняется.

В ходе обыска по месту жительства задержанных сотрудники полиции изъяли часть денег, остальное они успели потратить.

Возбуждено уголовное дело. Подельникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

«Кредитор», как организатор преступления, отправлен под арест, его «должница» дала подписку о не выезде.

Феодосия, Варвара Бурлакова

Феодосия. Другие новости 02.02.17

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