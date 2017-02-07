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Крым

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Публикации за 07.02.17

В Крыму сотрудница ломбарда взяла из кассы более 100 тыс рублей «на булавки» / Работодателя не предупредила

В Крыму сотрудница ломбарда взяла из кассы более 100 тыс рублей «на булавки» Работодателя не предупредила

В Нижнегорском районе Крыма правоохранители задержали сотрудницу ломбарда, похитившую более 109 тыс рублей.

Как передает корреспондент РИА , крупная недостача была выявлена в ходе инвентаризации. Оказалось, что молодая сотрудница предприятия воспользовалась служебным положением и взяла деньги из кассы. Девушка потратила похищенную сумму на собственные нужды и даже заявила, что собиралась все вернуть: занять деньги у родственников и знакомых.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За хищение с использованием служебного положения злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Напомним, 22-летняя жительница Феодосии обворовала компанию, в которой работала, чтобы отдать крупный долг своему знакомому. Тогда девушка вынесла из сейфа 1 млн 225 тыс рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

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