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Крым

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Публикации за 02.02.17

Администрация Симферополя утвердила 600-миллионную смету «на всё про всё» / Переделка пешеходного центра в пунктах не значится

Администрация Симферополя утвердила 600-миллионную смету «на всё про всё» Переделка пешеходного центра в пунктах не значится

Симферопольская администрация утвердила и опубликовала перечень объектов капитальных вложений, капремонта и благоустройства на 2017 год.

Общая сумма составляет 632 млн 438 тыс руб – в нее вошли и детсады, и котельные, и спортплощадки.

Среди объектов, где планируется провести ремонт, есть те, которых горожане ждут, а пресса говорит о них не первый год.

Например, водоснабжение микрорайона Красная Горка – глава администрации Геннадий Бахарев , но теперь оказалось, что нужна корректировка проектно-сметной документации, на нее заложено 4 млн руб.

Продолжится реставрация здания «Таврическая Губернская гимназия» начало XIX века («Гимназия No1 им. К.Д.Ушинского»)» – почти 15 млн руб.

13,5 млн руб заложили на строительство автодороги от ул.Вишневая до городского кладбища «Абдал».

Реконструкция улицы Толстого (участок от Александра Невского до Киевской) будет стоить 10,8 млн руб – вдоль территории комплекса «Консоль – Спорт» проложат дорожки и установят ограждения, организуют пруд для полива газонов.

Обещана реставрация нескольких приметных старых зданий: музыкальных школ на углу Пушкина и Гоголя, на Горького,11, и на Жуковского, 5, художественной школы на Февральской – она числится как «Особняк пекаря Сердечного».

Обещают отреставрировать несколько зданий на Пушкина – библиотеку, филармонию, музей города Симферополя.

Переделка или реставрация главного городского ремонта прошедшего года – мостовой и тротуаров на участке Пушкина- Маркса – сметой не предусмотрена.

С утверждённым планом и полным перечнем капитальных вложений и капитального ремонта в Симферополе .

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 02.02.17

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