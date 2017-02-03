NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.02.17

Проект спасения замка Ласточкино гнездо будет уникальным, в том числе по цене

Проект спасения замка Ласточкино гнездо будет уникальным, в том числе по цене

Проект спасения музея-замка Ласточкино гнездо на Южном берегу Крыма появится не раньше июля. Аналогов подобным работам нет и варианты укрепления скалы Аврора, как под водой, так и на суше, предстоит изобрести.

Как передает корреспондент РИА , первый замглавы Госкомохраны культурного наследия Александр Диденко подтвердил, что этот год отведен на отработку решений по укреплению скалы.

«Объект крайне непростой и подход будет к нему не стандартный, – отметил он. – Аналогов таким работам нет».

В этом году на проектные работы предусмотрено 7 млн руб и 50 млн руб – на противоаварийные. Однако итоговую стоимость сохранения замка специалисты назвать не готовы «Наша задача в этом году получить понимание, что делать и сколько это стоит, – пояснил Диденко. – Ориентируемся, что это июль-август текущего года, и после уже обратимся за финансированием, чтобы спасти объект».

Напомним, в замке-музее «Ласточкино гнездо» не больше 5 человек в здании и еще максимум 10 на видовой площадке. В условиях штормового предупреждения и при скорости ветра выше 18 м/с людей на территории замка быть не должно. Особый режим доступа в музей действует с конца декабря и «до устранения аварийности».

Год назад министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что специалисты из Санкт-Петербурга, которые примут решение, каким образом укрепить здание и скалу Аврора под ним.

На первоочередные мероприятия по укреплению скалы в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Однако администрация Ялты внесла скалу в схему размещения нестационарных торговых объектов и дала разрешение предпринимателю на обустройство аттракциона на скале. Ниже подпорной стены дворца в скальном массиве была выдолблена траншея, что не могло не сказаться на состоянии объекта.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 03.02.17

Очень романтично и очень дорого: во сколько обойдется Ялта в День влюбленных. / Госкомохраны культнаследия Крыма получил третий шанс потратить 1,2 млрд руб на реконструкцию памятников. / Правительство Украины обитает в виртуальном пространстве: в Крыму высмеяли очередные инициативы Киева.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter