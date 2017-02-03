Проект спасения замка Ласточкино гнездо будет уникальным, в том числе по цене

Проект спасения музея-замка Ласточкино гнездо на Южном берегу Крыма появится не раньше июля. Аналогов подобным работам нет и варианты укрепления скалы Аврора, как под водой, так и на суше, предстоит изобрести.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый замглавы Госкомохраны культурного наследия Александр Диденко подтвердил, что этот год отведен на отработку решений по укреплению скалы.
«Объект крайне непростой и подход будет к нему не стандартный, – отметил он. – Аналогов таким работам нет».
В этом году на проектные работы предусмотрено 7 млн руб и 50 млн руб – на противоаварийные. Однако итоговую стоимость сохранения замка специалисты назвать не готовы «Наша задача в этом году получить понимание, что делать и сколько это стоит, – пояснил Диденко. – Ориентируемся, что это июль-август текущего года, и после уже обратимся за финансированием, чтобы спасти объект».
Напомним, в замке-музее «Ласточкино гнездо» ввели ограничения на посещения: не больше 5 человек в здании и еще максимум 10 на видовой площадке. В условиях штормового предупреждения и при скорости ветра выше 18 м/с людей на территории замка быть не должно. Особый режим доступа в музей действует с конца декабря и «до устранения аварийности».
Год назад министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что состояние замка «Ласточкино гнездо» исследуют специалисты из Санкт-Петербурга, которые примут решение, каким образом укрепить здание и скалу Аврора под ним.
На первоочередные мероприятия по укреплению скалы планировали в прошлом году потратить 132 млн руб в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Однако администрация Ялты внесла скалу в схему размещения нестационарных торговых объектов и дала разрешение предпринимателю на обустройство аттракциона на скале. Ниже подпорной стены дворца в скальном массиве была выдолблена траншея, что не могло не сказаться на состоянии объекта.
Симферополь, Глеб Заскоков
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