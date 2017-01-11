Замок «Ласточкино гнездо» выпадает из туристического сезона: находиться на его территории опасно

Публикации за 11.01.17

В замке-музее «Ласточкино гнездо» ввели ограничения на посещения: не больше 5 человек в здании и еще максимум 10 на видовой площадке. В условиях штормового предупреждения и при скорости ветра выше 18 м/с людей на территории замка быть не должно.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ограничения введены приказом министра культуры Крыма Арины Новосельской на основании решения Госкомитета по охране культурного наследия, в чьем ведении находится замок. Особый режим доступа в музей действует с конца декабря и «до устранения аварийности». Доступ к балконам здания и в помещения основания башни должен быть закрыт полностью.

Администрации музейного учреждения поручено подсчитать убытки от ограничения доступа посетителей для сокращения госзаказа на 2017 год, вести мониторинг состояния конструкций здания и в случае активизации деформации закрыть объект совсем.

Напомним, на реконструкцию и сохранение объектов культурного наследия Крыма из федерального бюджета было направлено 1,2 млрд руб. Однако средства пришлось вернуть в казну без шансов получить их вновь, поскольку итоговые сметы застряли в минэкономразвития РФ, а местные органы экспертизы не обладают достаточными полномочиями.

Год назад министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что состояние замка «Ласточкино гнездо» исследуют специалисты из Санкт-Петербурга, которые примут решение, каким образом укрепить здание и скалу Аврора под ним.

На первоочередные мероприятия по укреплению скалы планировали в прошлом году потратить 132 млн руб в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Однако администрация Ялты внесла скалу в схему размещения нестационарных торговых объектов и дала разрешение предпринимателю на обустройство аттракциона на скале. Ниже подпорной стены дворца в скальном массиве была выдолблена траншея, что не могло не сказаться на состоянии замка.

Ялта, Глеб Заскоков

Ялта. Другие новости 11.01.17

Замерзшие жители Херсонской области готовы бунтовать из-за бездействия чиновников. / Теща «насолила»: гражданину Германии не дали выехать из Крыма. / Асфальт на горячее: крымская компания-ресторатор греет руки на товаре, которого у нее нет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»