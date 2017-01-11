NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.01.17

Замок «Ласточкино гнездо» выпадает из туристического сезона: находиться на его территории опасно

Замок «Ласточкино гнездо» выпадает из туристического сезона: находиться на его территории опасно

В замке-музее «Ласточкино гнездо» ввели ограничения на посещения: не больше 5 человек в здании и еще максимум 10 на видовой площадке. В условиях штормового предупреждения и при скорости ветра выше 18 м/с людей на территории замка быть не должно.

Как передает корреспондент , ограничения введены приказом министра культуры Крыма Арины Новосельской на основании решения Госкомитета по охране культурного наследия, в чьем ведении находится замок. Особый режим доступа в музей действует с конца декабря и «до устранения аварийности». Доступ к балконам здания и в помещения основания башни должен быть закрыт полностью.

Администрации музейного учреждения поручено подсчитать убытки от ограничения доступа посетителей для сокращения госзаказа на 2017 год, вести мониторинг состояния конструкций здания и в случае активизации деформации закрыть объект совсем.

Напомним, на реконструкцию и сохранение объектов культурного наследия Крыма из Однако средства пришлось вернуть в казну без шансов получить их вновь, поскольку итоговые сметы застряли в минэкономразвития РФ, а местные органы экспертизы не обладают достаточными полномочиями.

Год назад министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что сисследуют специалисты из Санкт-Петербурга, которые примут решение, каким образом укрепить здание и скалу Аврора под ним.

На первоочередные мероприятия по укреплению скалы в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Однако администрация Ялты внесла скалу в схему размещения нестационарных торговых объектов и дала разрешение предпринимателю на обустройство аттракциона на скале. Ниже подпорной стены дворца в скальном массиве была выдолблена траншея, что не могло не сказаться на состоянии замка.

Ялта, Глеб Заскоков

Ялта. Другие новости 11.01.17

Замерзшие жители Херсонской области готовы бунтовать из-за бездействия чиновников. / Теща «насолила»: гражданину Германии не дали выехать из Крыма. / Асфальт на горячее: крымская компания-ресторатор греет руки на товаре, которого у нее нет.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© «РИА «Новый День»». Версия 5.0, август 2004-2014. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция «РИА «Новый День»» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter