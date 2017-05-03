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Крым

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Публикации за 03.05.17

В аварийном замке «Ласточкино гнездо» открылась выставка гения сюрреализма

В аварийном замке «Ласточкино гнездо» открылась выставка гения сюрреализма

В выставочном зале замка-музея «Ласточкино гнездо» открылась выставка работ Сальвадора Дали «Дневники гения».

Как передает РИА «Новый День», в экспозиции представлены оригинальные прижизненные оттиски двух наиболее значимых графических серий художника – иллюстрации к поэме «Божественная комедия» Данте и роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса.

«Двенадцать цветных литографий серии «Дон Кихот», изданной малым тиражом в 1957 году в парижской типографии Жозефа Форе, редко экспонируются в России, – отметили в министерстве культуры Крыма. – Каждая из этих литографий, исполненных в технике «булетизма» (обстреливания литографского камня дробью, начиненной тушью), представляет собой целостное произведение, в котором даже авторская подпись находится в гармоническом соответствии со всей композицией».

Ксилографии по мотивам «Божественной комедии», опубликованные в 1963 году Форе и Жаном Эстрадом в издательстве Les Heures Claires, были выполнены Сальвадором Дали по заказу итальянского правительства к празднованию 700-летия Данте. Акварельные иллюстрации разрабатывались на протяжении девяти лет. Серия «Божественная комедия» считается вершиной графического творчества Дали.

Экспозицию сопровождает фонограмма с цитатами Сальвадора Дали, звучащими на ру3сском и испанском языках.

Стоит напомнить, что с декабря 2016 года в замке-музее «Ласточкино гнездо» введен особый режим доступа: не больше 5 человек в здании и еще максимум 10 на видовой площадке.

Доступ к балконам здания и в помещения основания башни закрыт полностью. Режим действует «до устранения аварийности». По словам министра культуры РК Арины Новосельской, реконструкция замка начнется не раньше будущего года.

Ялта, Лиана Макоба

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