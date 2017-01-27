Министр культуры Крыма: Замок Ласточкино гнездо опасен для жизни и здоровья

Публикации за 27.01.17

Реконструкция дворца-музея «Ласточкино гнездо» начнется не раньше будущего года, и то если специалисты придут к пониманию, как закрепить скалу. Об этом сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас посещение «Ласточки» ограничено из-за опасности обрушения скалы Аврора. «Объект неоднозначный, мы ограничили доступ в само здание и на площадку, потому что больше 3-5 человек там находиться не может, – пояснила Новосельская. – Иначе может быть просто беда».

Противоаварийные работы, по словам министра, уже проведены. Правда, они свелись к установке ограждающих лент. Изыскательские работы проводятся на основе опыта сохранения скалы советскими реставраторами.

«Скалу исследуют, устанавливают шурфы и датчики, чтобы понять, что сделать, – добавила Новосельская. – Специалисты к концу этого года должны представить проект, что же нужно сделать со скалой Аврора, чтобы она еще постояла хотя бы лет 100. Сам замок проще всего отреставрировать, но, главное, укрепить скалу».

Напомним, в замке-музее «Ласточкино гнездо» ввели ограничения на посещения: не больше 5 человек в здании и еще максимум 10 на видовой площадке. В условиях штормового предупреждения и при скорости ветра выше 18 м/с людей на территории замка быть не должно. Особый режим доступа в музей действует с конца декабря и «до устранения аварийности».

Год назад министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что состояние замка «Ласточкино гнездо» исследуют специалисты из Санкт-Петербурга, которые примут решение, каким образом укрепить здание и скалу Аврора под ним.

На первоочередные мероприятия по укреплению скалы планировали в прошлом году потратить 132 млн руб в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Однако администрация Ялты внесла скалу в схему размещения нестационарных торговых объектов и дала разрешение предпринимателю на обустройство аттракциона на скале. Ниже подпорной стены дворца в скальном массиве была выдолблена траншея, что не могло не сказаться на состоянии объекта.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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