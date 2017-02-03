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Крым

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Публикации за 03.02.17

Подстрелили на взлёте: акцизы притормозят развитие виноделия в Крыму / Эксперт: вино не должно страдать из-за водки

Подстрелили на взлёте: акцизы притормозят развитие виноделия в Крыму Эксперт: вино не должно страдать из-за водки

Отраслевые эксперты считают, что в текущем году крымские виноделы испытают на себе негативные последствия повышения акцизов и ввода ограничений на продажу алкоголя.

Как передаёт корреспондент агентства , по мнению экспертов, 2016 год был очень успешным для крымских виноделов.

«Практически у всех крымских производителей «тихого» и игристого вина отмечен рост производства и продаж. Примерно на 10%», – рассказал агентству «Новый День» президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Однако в этом году, по мнению эксперта, этот рост может замедлиться. Причина в повышении акцизов и введении ряда ограничений на продажу алкоголя после нашумевшей истории с «боярышником».

По подсчётам Леонида Поповича, с принятием закона акциз на литр абсолютного алкоголя увеличился с 500 до 523 рублей. В рознице стоимость бутылки выросла примерно на 5 рублей. Это повышение затронуло и десертные вина. В Крыму самый крупный их производитель «Массандра». Но пострадают и другие крымские виноделы. Акцизная марка на одну бутылку вина выросла с 9 до 18 рублей.

Негативно отразится на отрасли и ограничения на реализацию алкоголя. «Ограничения, которые вводятся на водку, не должны транслироваться на вино. Для вина они могли бы быть гораздо мягче. Но у нас ведь никто не разделяет эти виды алкоголя», – досадует эксперт.

Однако в целом, по его словам, после вхождения в состав России в крымском виноделии произошли положительные сдвиги, даже несмотря на «угнетающее для отрасли российское законодательство в области регулирования алкогольного рынка».

На предприятиях началась масштабная техническая модернизация. «Массандра», «Золотая Балка» и ряд других заводов закупили или находятся в процессе закупки нового оборудования. К примеру, на данный момент на «Массандре» начался ремонт цеха розлива в здании главного завода. В планах восстановление прививочного комплекса, где выращивались саженцы для закладки собственных виноградников. Начались посадки молодого винограда.

«И это, несомненно, позитивный момент», – считает Леонид Попович.

Однако, по мнению, главы Союза виноградарей и виноделов России, в Крыму должно быть гораздо больше собственного винограда, чтобы было своё сырьё для производства качественного вина. «В прошлом году было высажено около 500 га новых виноградников. В этом хотят посадить 600-700 га. Но для Крыма нужно, как минимум, в два раза больше. Хотя бы 1 тысячу га. Тот же Краснодарский край каждый год высаживает 2 тысячи га», – рассказал эксперт.

Керчь, Галия Шакирова

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