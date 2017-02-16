Водка в России подорожает до уровня 2014 года

Публикации за 16.02.17

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину пересмотреть минимальную розничную цену (МРЦ)на водку, пишет газета "Известия" со ссылкой на участника совещания. Хлопонин считает, что минимальная розничная цена бутылки водки (0,5 литра) должна составлять 219 рублей вместо 205 рублей, как предлагало министерство.

Кроме того, ведомству предстоит пересмотреть минимальные отпускную заводскую и оптовую цены. Как писал «Новый День», в начале февраля министерство подготовило проект, согласно которому минимальная розничная цена на водку должна увеличиться на 8% и составить 205 рублей за бутылку 0,5 литра. При этом предполагалось, что минимальная отпускная цена на бутылку того же объема может составить 173 рубля, оптовая – 178 рублей.

МРЦ на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Так, с 13 июня 2016 года МРЦ составляла 190 рублей за пол-литра водки. В августе прошлого года Минфин предлагал повысить МРЦ до 197 рублей, но инициативу не поддержали. В начале января ведомство предложило увеличить цену на 15% – до 219 рублей, однако позже сообщило, что это предложение было предварительным, и величина новой МРЦ дорабатывается.

В аппарате Хлопонина изданию подтвердили, что Минфину направлено поручение рассмотреть возможность повышения минимальной розничной цены, и отметили, что решение о подорожании учитывает «рост ставки акциза и инфляционный фактор». В 2014 году минимальная розничная цена на водку составляла 220 рублей и «была несправедливо заниженной», приводит издание слова источника, близкого к руководству Росалкогольрегулирования. По его словам, с тех пор инфляция набрала 17%, кроме того, повысились акцизы, а минимальная цена водки на этом фоне снизилась до 190 рублей.

По мнению собеседника газеты, цена должна удовлетворять производителей. Они считают оптимальной минимальную стоимость бутылки от 240 до 260 рублей. В свою очередь, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал газете, что реалистичная минимальная розничная цена на водку составляет 230 рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.02.17

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