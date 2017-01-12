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Экономика

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Публикации за 12.01.17

Водка подорожает до 220 рублей за бутылку / С 1 января вырос акциз на крепкий алкоголь

Водка подорожает до 220 рублей за бутылку С 1 января вырос акциз на крепкий алкоголь

Министерство финансов РФ разработало проект приказа, который увеличит минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Так стоимость бутылки водки вырастет до 219 рублей. Рост цен связывают с увеличением акциза на крепкий алкоголь. Игроки алкогольного рынка давно просили о корректировке МРЦ, однако они считают, что надбавки в 15% недостаточно.

Документ Минфина предлагает установить минимальную закупочную цену на водку объемом 0,5 литра в размере 177 рублей, оптовую стоимость поднять до 182 рублей, розничная цена таким образом вырастет до 219 рублей, что на 15% выше действующей МРЦ в 190 рублей, пишет .

Производители неоднократно говорили о необходимости поднятия минимальных цен на водку. Еще до роста акцизов участники рынка оценивали бутылку этого алкоголя в 220 рублей, теперь же, по их мнению, она должна стоить на уровне 230-240 рублей. Стоит отметить, что увеличение акциза на водку и другой крепкий алкоголь произошло впервые с 2014 года. С 1 января он был поднят с 500 рублей до 523 рублей за 1 л безводного спирта.

Минфин еще августе прошлого года собирался поднять МРЦ на водку, тогда рост обосновывали выросшими тарифами на электроэнергию, а также подорожанием зерновых, которые используются при производстве этилового спирта из пищевого сырья. В декабре министерство раздумывало над увеличением цены до 205 рублей. При этом цена в 220 рублей соответствует уровню 2014 года. Удивление отрасли вызвало решение правительства в 2015 году, когда МРЦ снизили до 185 рублей, оставив прежний акциз.

Несоответствие минимальной цены рынку приводит к росту нелегальной продукции, говорят эксперты. По разным оценкам, доля контрафакта в настоящее время достигает разным оценкам 40-60%. Производители уверяют, что цена 190 рублей за 0,5 л является нерыночной при затратах, включающих себестоимость, акциз, НДС, а также торговые наценки оптовиков и розницы.

Тем не менее, Минфин в новых подсчетах заложил минимальную наценку розницы в размере 10%, тогда как в реальности она может достигать и 50%. Впрочем, производители отмечают, что при небольших транспортных издержках, например, при работе в регионе производства, МРЦ выглядит вполне логично. Крупные федеральные игроки между тем уверены, что очистить рынок от контрафакта можно только с помощью дальнейшего увеличения МРЦ, либо снижения ставки акциза.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.01.17

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