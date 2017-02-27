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Экономика

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Публикации за 27.02.17

Хлопонин предложил повысить минимальную цену на водку до 215 рублей

Хлопонин предложил повысить минимальную цену на водку до 215 рублей

Вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин считает возможным установление минимальной розничной цены на водку на уровне 215 рублей за бутылку, объемом пол-литра.

«Пока есть предложение Минфина, а решение не принято. Мы обсудим этот вопрос на комиссии в ближайшее время. Но реальная минимальная розничная цена сейчас составляет 215 рублей. Минфин предлагает сделать ее на уровне 205 рублей. Моя личная точка зрения – надо устанавливать на уровне 215 рублей», – приводит RNS слова Хлопонина.

Как писал «Новый День», сейчас минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки водки составляет 190 рублей. В середине февраля Хлопонин заявлял, что МРЦ бутылки водки должна составлять 219 рублей вместо 205 рублей, как предлагало министерство.

Кроме того, ведомству предстоит пересмотреть минимальные отпускную заводскую и оптовую цены. В начале февраля министерство подготовило проект, согласно которому МРЦ на водку должна увеличиться на 8% и составить 205 рублей за бутылку 0,5 литра. При этом предполагалось, что минимальная отпускная цена на бутылку того же объема может составить 173 рубля, оптовая – 178 рублей.

Производители в свою очередь считают оптимальной минимальную стоимость бутылки от 240 до 260 рублей. Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что реалистичная минимальная розничная цена на водку составляет 230 рублей.

Москва, Иван Гридин

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